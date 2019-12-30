На Рівненщині через туман зіткнулося 7 автомобілів: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 09:49
Поблизу села Олександрія Рівненського району сталась велика ДТП.
Так, 17 січня о 07:46 на спецлінію "101" від працівників поліції надійшло повідомленням про ДТП за участю 7 автомобілів, - пише ГУ ДСНС в Рівненській області.
На місце пригоди працюють рятувальники, поліцейські та медики.
Попередньо двоє людей травмувалися. Обставини цієї події встановлюють.
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Так, 17 січня о 07:46 на спецлінію "101" від працівників поліції надійшло повідомленням про ДТП за участю 7 автомобілів, - пише ГУ ДСНС в Рівненській області.
На місце пригоди працюють рятувальники, поліцейські та медики.
Попередньо двоє людей травмувалися. Обставини цієї події встановлюють.
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