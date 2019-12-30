На Рівненщині через туман зіткнулося 7 автомобілів: є постраждалі. ФОТО





Так, 17 січня о 07:46 на спецлінію "101" від працівників поліції надійшло повідомленням про ДТП за участю 7 автомобілів, - пише ГУ ДСНС в Рівненській області.



На місце пригоди працюють рятувальники, поліцейські та медики.



Попередньо двоє людей травмувалися. Обставини цієї події встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Олександрія Рівненського району сталась велика ДТП.Так, 17 січня о 07:46 на спецлінію "101" від працівників поліції надійшло повідомленням про ДТП за участю 7 автомобілів, - пише ГУ ДСНС в Рівненській області.На місце пригоди працюють рятувальники, поліцейські та медики.Попередньо двоє людей травмувалися. Обставини цієї події встановлюють.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію