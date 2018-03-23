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Лучани переймали досвід залучення інвестицій у львів'ян

Лучани переймали досвід залучення інвестицій у львів'ян
Інвестиції – це не просто економічний термін, а нові робочі місця, заможні жителі та розвиток міста. Ось чому їх так потребує Луцьк.

Зрозуміло, що залучати інвесторів непросто. Але є багато міст, яким успішно вдалося це зробити. Серед них – сусідній Львів, який відвідав співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход, щоб перейняти досвід залучення інвестицій та вивчити, як працюють органи влади з обслуговування інвесторів. Про це повідомили на сторінці Руху у фейсбуці.

У Львівській міській раді співзасновник «СВІДОМИХ» зустрівся з начальником управління інвестицій та проєктів Романом Старецьким, представницями державної установи «UkraineInvest - Ukraine Investment Promotion Office» у Західній Україні Ольгою Сивак та «EBA Lviv-Western Ukrainian Office of The European Business Association» Мар’яною Луцишин. На зустрічі вони обговорили особливості залучення іноземних інвесторів у місті.

Лучани переймали досвід залучення інвестицій у львів'ян


Також Михайло Наход відвідав новостворене КП «Центр підтримки підприємництва» Львівської міської ради, щоб зрозуміти механізми його роботи з підприємцями-початківцями.

Ще одна зустріч була з начальником управління інвестиційної політики Львівської ОДА Романом Матисом. На ній обговорили ефективність співпраці місцевих органів влади та інших установ з інвесторами.

Участь у зустрічах взяла і депутат Луцької міської ради Алла Надточій, яка часто долучається до проєктів та заходів Громадянського Руху «СВІДОМІ».

Чому Луцьку потрібні інвестиції? Все просто: це гроші. Гроші, на які будуть створені нові робочі місця, де працюватимуть мешканці міста. Це гроші, які у вигляді податків збагачуватимуть міський бюджет, а це і рівні дороги, і покращення роботи медичних закладів, і новий комфортний громадський транспорт. Ланцюжок можна продовжувати. А головні у ньому – лучани, тому що саме на них працюватимуть ці гроші.

Лучани переймали досвід залучення інвестицій у львів'ян


Команда «СВІДОМИХ» працює для лучан, тож не дарма одна з її стратегічних цілей така глобальна і довгострокова – зробити обласний центр Волині привабливим для інвестора.

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Теги: СВІДОМІ, Михайло Наход, інвестиції, Львів
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