Лучани переймали досвід залучення інвестицій у львів'ян





Зрозуміло, що залучати інвесторів непросто. Але є багато міст, яким успішно вдалося це зробити. Серед них – сусідній Львів, який відвідав співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход, щоб перейняти досвід залучення інвестицій та вивчити, як працюють органи влади з обслуговування інвесторів. Про це повідомили на сторінці Руху у



У Львівській міській раді співзасновник «СВІДОМИХ» зустрівся з начальником управління інвестицій та проєктів Романом Старецьким, представницями державної установи «UkraineInvest - Ukraine Investment Promotion Office» у Західній Україні Ольгою Сивак та «EBA Lviv-Western Ukrainian Office of The European Business Association» Мар’яною Луцишин. На зустрічі вони обговорили особливості залучення іноземних інвесторів у місті.







Також Михайло Наход відвідав новостворене КП «Центр підтримки підприємництва» Львівської міської ради, щоб зрозуміти механізми його роботи з підприємцями-початківцями.



Ще одна зустріч була з начальником управління інвестиційної політики Львівської ОДА Романом Матисом. На ній обговорили ефективність співпраці місцевих органів влади та інших установ з інвесторами.



Участь у зустрічах взяла і депутат Луцької міської ради Алла Надточій, яка часто долучається до проєктів та заходів Громадянського Руху «СВІДОМІ».



Чому Луцьку потрібні інвестиції? Все просто: це гроші. Гроші, на які будуть створені нові робочі місця, де працюватимуть мешканці міста. Це гроші, які у вигляді податків збагачуватимуть міський бюджет, а це і рівні дороги, і покращення роботи медичних закладів, і новий комфортний громадський транспорт. Ланцюжок можна продовжувати. А головні у ньому – лучани, тому що саме на них працюватимуть ці гроші.







Команда «СВІДОМИХ» працює для лучан, тож не дарма одна з її стратегічних цілей така глобальна і довгострокова – зробити обласний центр Волині привабливим для інвестора.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Інвестиції – це не просто економічний термін, а нові робочі місця, заможні жителі та розвиток міста. Ось чому їх так потребує Луцьк.Зрозуміло, що залучати інвесторів непросто. Але є багато міст, яким успішно вдалося це зробити. Серед них – сусідній Львів, який відвідав співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», щоб перейняти досвід залучення інвестицій та вивчити, як працюють органи влади з обслуговування інвесторів. Про це повідомили на сторінці Руху у фейсбуці У Львівській міській раді співзасновник «СВІДОМИХ» зустрівся з начальником управління інвестицій та проєктів, представницями державної установи «UkraineInvest - Ukraine Investment Promotion Office» у Західній Україніта «EBA Lviv-Western Ukrainian Office of The European Business Association». На зустрічі вони обговорили особливості залучення іноземних інвесторів у місті.Також Михайло Наход відвідав новостворене КП «Центр підтримки підприємництва» Львівської міської ради, щоб зрозуміти механізми його роботи з підприємцями-початківцями.Ще одна зустріч була з начальником управління інвестиційної політики Львівської ОДА Романом Матисом. На ній обговорили ефективність співпраці місцевих органів влади та інших установ з інвесторами.Участь у зустрічах взяла і депутат Луцької міської ради Алла Надточій, яка часто долучається до проєктів та заходів Громадянського Руху «СВІДОМІ».Чому Луцьку потрібні інвестиції? Все просто: це гроші. Гроші, на які будуть створені нові робочі місця, де працюватимуть мешканці міста. Це гроші, які у вигляді податків збагачуватимуть міський бюджет, а це і рівні дороги, і покращення роботи медичних закладів, і новий комфортний громадський транспорт. Ланцюжок можна продовжувати. А головні у ньому – лучани, тому що саме на них працюватимуть ці гроші.Команда «СВІДОМИХ» працює для лучан, тож не дарма одна з її стратегічних цілей така глобальна і довгострокова – зробити обласний центр Волині привабливим для інвестора.

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