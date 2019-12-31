У Луцьку просять відновити маршрут №18





Про це йдеться у петиції Богдана Хатітовського до місцевої влади.



"У зв'язку з тим, що АТП10701 відмовилось обслуговувати маршрути під номерами 9 та 18 пропоную запустити маршрут №18 за маршрутом вул. Дубнівська - с. Рованці, який буде курсувати за таким маршрутом: вул. Дубнівська - вул. Авторемонтна - вул. Рівненська - вул. Козакова - вул. В'ячеслава Хурсенка - вул. Мазепи - вул. Софії Ковалевської - просп. Відродження - вул. Ветеранів - вул. В'ячеслава Чорновола - просп. Соборності - просп. Перемоги - вул. Шопена - просп. Волі - вул. Словацького - вул. Богдана Хмельницького - вул. Данила Галицького - вул. Гнідавська - вул. Потебні - вул. Львівська - Новий Ринок - вул. Станіславського - вул. Бенделіані - б-р Дружби Народів - вул. Марка Вовчка - вул. Грабовського - вул. Потебні - с. Рованці. У зворотному напрямку с. Рованці - вул. Потебні - вул. Грабовського - вул. Марка Вовчка - б-р Дружби Народів - вул. Бенделіані - вул. Станіславського - Новий Ринок - вул. Львівська - вул. Потебні - вул. Гнідавська - вул. Данила Галицького - вул. Ковельська - вул. Глушець - вул. Паркова - просп. Волі - вул. Шопена - просп. Перемоги - просп. Соборності - вул. В'ячеслава Чорновола - вул. Ветеранів - просп. Відродження - вул. Софії Ковалевської - вул. Мазепи - вул. В'ячеслава Хурсенка - вул. Козакова - вул. Рівненська - Київський майдан - вул. Дубнівська", - пропонує лучанин.



Підписати петицію можна тут:



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