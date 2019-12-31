вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку просять відновити маршрут №18

У Луцьку просять відновити маршрут №18
У Луцьку просять забезпечити транспортне сполучення між вулицями Козакова, Хурсенка, Мазепи, Ковалевської, Ветеранів, Чорновола, Шопена, Потебні та селом Рованці.

Про це йдеться у петиції Богдана Хатітовського до місцевої влади.

"У зв'язку з тим, що АТП10701 відмовилось обслуговувати маршрути під номерами 9 та 18 пропоную запустити маршрут №18 за маршрутом вул. Дубнівська - с. Рованці, який буде курсувати за таким маршрутом: вул. Дубнівська - вул. Авторемонтна - вул. Рівненська - вул. Козакова - вул. В'ячеслава Хурсенка - вул. Мазепи - вул. Софії Ковалевської - просп. Відродження - вул. Ветеранів - вул. В'ячеслава Чорновола - просп. Соборності - просп. Перемоги - вул. Шопена - просп. Волі - вул. Словацького - вул. Богдана Хмельницького - вул. Данила Галицького - вул. Гнідавська - вул. Потебні - вул. Львівська - Новий Ринок - вул. Станіславського - вул. Бенделіані - б-р Дружби Народів - вул. Марка Вовчка - вул. Грабовського - вул. Потебні - с. Рованці. У зворотному напрямку с. Рованці - вул. Потебні - вул. Грабовського - вул. Марка Вовчка - б-р Дружби Народів - вул. Бенделіані - вул. Станіславського - Новий Ринок - вул. Львівська - вул. Потебні - вул. Гнідавська - вул. Данила Галицького - вул. Ковельська - вул. Глушець - вул. Паркова - просп. Волі - вул. Шопена - просп. Перемоги - просп. Соборності - вул. В'ячеслава Чорновола - вул. Ветеранів - просп. Відродження - вул. Софії Ковалевської - вул. Мазепи - вул. В'ячеслава Хурсенка - вул. Козакова - вул. Рівненська - Київський майдан - вул. Дубнівська", - пропонує лучанин.

Підписати петицію можна тут: https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1387
У Луцьку просять відновити маршрут №18

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: маршрутки, транспорт, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку просять відновити маршрут №18
Сьогодні, 10:15
На Волині розпочався «перепис» диких тварин
Сьогодні, 10:04
Лучани переймали досвід залучення інвестицій у львів'ян
Сьогодні, 10:02
На Рівненщині через туман зіткнулося 7 автомобілів: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 09:49
Просять допомогти сім'ї з Волині, що з маленькими дітьми залишилася без даху над головою
Сьогодні, 09:48
Схожі новини
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
31 грудень, 2019, 19:32
Через Луцьк курсуватимуть нові маршрутки до Липин та Гаразджі Через Луцьк курсуватимуть нові маршрутки до Липин та Гаразджі
27 грудень, 2019, 15:00
Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт Як у Луцьку в новорічну ніч їздитиме громадський транспорт
23 грудень, 2019, 15:22
Тролейбуси VS маршрутки: керівник ЛПЕ розповів, чи може місто повністю пересісти на електротранспорт Тролейбуси VS маршрутки: керівник ЛПЕ розповів, чи може місто повністю пересісти на електротранспорт
25 жовтень, 2019, 13:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку просять відновити маршрут №18
Сьогодні, 10:15
 0
На Волині розпочався «перепис» диких тварин
Сьогодні, 10:04
 0
Лучани переймали досвід залучення інвестицій у львів'ян
Сьогодні, 10:02
 0
На Рівненщині через туман зіткнулося 7 автомобілів: є постраждалі. ФОТО
Сьогодні, 09:49
 0
Просять допомогти сім'ї з Волині, що з маленькими дітьми залишилася без даху над головою
Сьогодні, 09:48
 0
Медіа
відео
1/8