Через туман на Волині зіткнулися мікроавтобуси і вантажівка з «молочкою». ФОТО





Вранці 17 січня зіткнулися мікроавтобус та вантажівка, інформує



За словами очевидців, через погану видимість водій вантажівки, що везла молочну продукцію, почав обгін, не побачивши зустрічного мікроавтобуса. Зіткнення уникнути не вдалося.



Також у аварії постраждав ще один мікроавтобус на білоруській реєстрації.



На місці події працювали медики та поліція.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі у селі Козин Рожищенського району сталася дорожньо-транспортна пригода.Вранці 17 січня зіткнулися мікроавтобус та вантажівка, інформує Район.Рожище За словами очевидців, через погану видимість водій вантажівки, що везла молочну продукцію, почав обгін, не побачивши зустрічного мікроавтобуса. Зіткнення уникнути не вдалося.Також у аварії постраждав ще один мікроавтобус на білоруській реєстрації.На місці події працювали медики та поліція.

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