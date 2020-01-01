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Через туман на Волині зіткнулися мікроавтобуси і вантажівка з «молочкою». ФОТО

Через туман на Волині зіткнулися мікроавтобуси і вантажівка з «молочкою». ФОТО
На автодорозі у селі Козин Рожищенського району сталася дорожньо-транспортна пригода.

Вранці 17 січня зіткнулися мікроавтобус та вантажівка, інформує Район.Рожище.

За словами очевидців, через погану видимість водій вантажівки, що везла молочну продукцію, почав обгін, не побачивши зустрічного мікроавтобуса. Зіткнення уникнути не вдалося.

Також у аварії постраждав ще один мікроавтобус на білоруській реєстрації.

На місці події працювали медики та поліція.
Через туман на Волині зіткнулися мікроавтобуси і вантажівка з «молочкою». ФОТО
Через туман на Волині зіткнулися мікроавтобуси і вантажівка з «молочкою». ФОТО
Через туман на Волині зіткнулися мікроавтобуси і вантажівка з «молочкою». ФОТО
Через туман на Волині зіткнулися мікроавтобуси і вантажівка з «молочкою». ФОТО
Через туман на Волині зіткнулися мікроавтобуси і вантажівка з «молочкою». ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Козин
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