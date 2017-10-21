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У Луцьку пацієнтові провели одночасно три операції. ВІДЕО

У Луцьку пацієнтові провели одночасно три операції. ВІДЕО
У Волинській обласній клінічній лікарні під час одного хірургічного втручання пацієнта позбавили одразу трьох патологій. Медики видалили дві кісти нирок і патологію жовчного міхура.

Відео у мережі опублікував Андрій Гнатюк.

Такі операції називають симультанними, а здійснювати їх дозволяє лапароскопічна методика, яку у відділенні вже практикують понад 20 років.

Операції, коли водночас усувають 3 і більше патологій, нечасті, й проводять їх далеко не у всіх клініках України. Наступного дня пацієнт уже зміг стати на ноги, а ще через три дні його виписали.

Деталі – у відео:


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Теги: операція, лікарі, Луцьк
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