У Луцьку пацієнтові провели одночасно три операції. ВІДЕО
Сьогодні, 11:07
У Волинській обласній клінічній лікарні під час одного хірургічного втручання пацієнта позбавили одразу трьох патологій. Медики видалили дві кісти нирок і патологію жовчного міхура.
Відео у мережі опублікував Андрій Гнатюк.
Такі операції називають симультанними, а здійснювати їх дозволяє лапароскопічна методика, яку у відділенні вже практикують понад 20 років.
Операції, коли водночас усувають 3 і більше патологій, нечасті, й проводять їх далеко не у всіх клініках України. Наступного дня пацієнт уже зміг стати на ноги, а ще через три дні його виписали.
Деталі – у відео:
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Відео у мережі опублікував Андрій Гнатюк.
Такі операції називають симультанними, а здійснювати їх дозволяє лапароскопічна методика, яку у відділенні вже практикують понад 20 років.
Операції, коли водночас усувають 3 і більше патологій, нечасті, й проводять їх далеко не у всіх клініках України. Наступного дня пацієнт уже зміг стати на ноги, а ще через три дні його виписали.
Деталі – у відео:
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