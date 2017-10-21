У Луцьку пацієнтові провели одночасно три операції. ВІДЕО

У Волинській обласній клінічній лікарні під час одного хірургічного втручання пацієнта позбавили одразу трьох патологій. Медики видалили дві кісти нирок і патологію жовчного міхура.Відео у мережі опублікувавТакі операції називають симультанними, а здійснювати їх дозволяє лапароскопічна методика, яку у відділенні вже практикують понад 20 років.Операції, коли водночас усувають 3 і більше патологій, нечасті, й проводять їх далеко не у всіх клініках України. Наступного дня пацієнт уже зміг стати на ноги, а ще через три дні його виписали.Деталі – у відео: