На Волині Toyota влетіла в автомобіль, поки з нього виходили люди
Сьогодні, 11:09
Сьогодні, 17 січня, вранці на автодорозі поблизу села Яковичі Володимир-Волинського району автомобіль Toyota Camry в'їхав в авто Mitsubishi L200, водій якого здійснював висадку пасажирів.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Автомобілем Toyota Camry кермував 25-річний житель цього ж району. За кермом Mitsubishi L200 перебував 49-річний житель села Бобичі.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля Mitsubishi L200, 59-річний чоловік.
Його доставили в приймальне відділення Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.
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Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Автомобілем Toyota Camry кермував 25-річний житель цього ж району. За кермом Mitsubishi L200 перебував 49-річний житель села Бобичі.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля Mitsubishi L200, 59-річний чоловік.
Його доставили в приймальне відділення Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.
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