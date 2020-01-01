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На Волині Toyota влетіла в автомобіль, поки з нього виходили люди

На Волині Toyota влетіла в автомобіль, поки з нього виходили люди
Сьогодні, 17 січня, вранці на автодорозі поблизу села Яковичі Володимир-Волинського району автомобіль Toyota Camry в'їхав в авто Mitsubishi L200, водій якого здійснював висадку пасажирів.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Автомобілем Toyota Camry кермував 25-річний житель цього ж району. За кермом Mitsubishi L200 перебував 49-річний житель села Бобичі.

Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля Mitsubishi L200, 59-річний чоловік.

Його доставили в приймальне відділення Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.

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Теги: аварія, Волинь
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