Від грипу в Україні померли вже 7 людей
Сьогодні, 18:28
Від початку епідсезону грипу в Україні померло семеро людей.
Про це "5 каналу" повідомили в коментарі в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.
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За даними центру, причиною смерті стали наслідки від ускладнень захворювання, приміром, пневмонія чи менінгіт. У відомстві кажуть, що люди дуже пізно звернулися до лікаря і сильно "запустили" хворобу.
Фахівці кажуть, що хворі не були вакциновані. Серед жертв – люди літнього віку та породілля. Немовля медикам вдалося врятувати. Фахівці очікують зростання кількості захворювань у лютому.
Завідувачка відділення грипу та ГРВІ центру громадського здоров'я МОЗ України Оксана Артемчук розповіла: "Із 30-го вересня 2019 року по сьогоднішній день загалом померли вже 7 людей. Летальні випадки сталися унаслідок ускладнень грипу. Часто вони несумісні з життям. Менінгіти, пневмонії та інші важкі ускладнення, які, на жаль, призводять до летального результату. У цілому по Україні ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ – спокійна та стабільна. Найімовірніше, в лютому ситуація погіршиться. Але це є типово для такої пори року. Якщо говорити про Україну, то ми перебуваємо на 42% нижче епідпорогу".
Нагадаємо, нещодавно в Україні було зафіксовано летальний випадок від ускладнень грипу – померла 31-річна жінка, яка інфікувалася, виношуючи дитину.
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Про це "5 каналу" повідомили в коментарі в Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Повідомили, скільки волинян захворіло на грип та ГРВІ цьогоріч
За даними центру, причиною смерті стали наслідки від ускладнень захворювання, приміром, пневмонія чи менінгіт. У відомстві кажуть, що люди дуже пізно звернулися до лікаря і сильно "запустили" хворобу.
Фахівці кажуть, що хворі не були вакциновані. Серед жертв – люди літнього віку та породілля. Немовля медикам вдалося врятувати. Фахівці очікують зростання кількості захворювань у лютому.
Завідувачка відділення грипу та ГРВІ центру громадського здоров'я МОЗ України Оксана Артемчук розповіла: "Із 30-го вересня 2019 року по сьогоднішній день загалом померли вже 7 людей. Летальні випадки сталися унаслідок ускладнень грипу. Часто вони несумісні з життям. Менінгіти, пневмонії та інші важкі ускладнення, які, на жаль, призводять до летального результату. У цілому по Україні ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ – спокійна та стабільна. Найімовірніше, в лютому ситуація погіршиться. Але це є типово для такої пори року. Якщо говорити про Україну, то ми перебуваємо на 42% нижче епідпорогу".
Нагадаємо, нещодавно в Україні було зафіксовано летальний випадок від ускладнень грипу – померла 31-річна жінка, яка інфікувалася, виношуючи дитину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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