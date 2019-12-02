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На Волині у пожежі загинув 58-річний чоловік

На Волині у пожежі загинув 58-річний чоловік
У Горохові на вулиці Берестецькій під час пожежі загинув чоловік.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Загоряння сталося 16 січня о другій годині ночі в цегляній споруді. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1961 року народження.

Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

Загалом за добу на Волині сталося три пожежі.

Так, у Луцьку на вулиці Ківерцівській загорілася приватна баня, імовірно, через недолік пічного опалення.

Також у селі Новостав Луцького району через необережне поводження з вогнем загорілася кімната в будинку.

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Теги: пожежа, Волинь, смерть, чоловік
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