На Волині у пожежі загинув 58-річний чоловік
Сьогодні, 11:26
У Горохові на вулиці Берестецькій під час пожежі загинув чоловік.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Загоряння сталося 16 січня о другій годині ночі в цегляній споруді. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1961 року народження.
Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.
Загалом за добу на Волині сталося три пожежі.
Так, у Луцьку на вулиці Ківерцівській загорілася приватна баня, імовірно, через недолік пічного опалення.
Також у селі Новостав Луцького району через необережне поводження з вогнем загорілася кімната в будинку.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.
Загоряння сталося 16 січня о другій годині ночі в цегляній споруді. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1961 року народження.
Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.
Загалом за добу на Волині сталося три пожежі.
Так, у Луцьку на вулиці Ківерцівській загорілася приватна баня, імовірно, через недолік пічного опалення.
Також у селі Новостав Луцького району через необережне поводження з вогнем загорілася кімната в будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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