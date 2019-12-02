На Волині у пожежі загинув 58-річний чоловік





Про це Інформаційному агентству



Загоряння сталося 16 січня о другій годині ночі в цегляній споруді. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1961 року народження.



Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.



Загалом за добу на Волині сталося три пожежі.



Так, у Луцьку на вулиці Ківерцівській загорілася приватна баня, імовірно, через недолік пічного опалення.



Також у селі Новостав Луцького району через необережне поводження з вогнем загорілася кімната в будинку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові на вулиці Берестецькій під час пожежі загинув чоловік.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі ДСНС у Волинській області.Загоряння сталося 16 січня о другій годині ночі в цегляній споруді. На місці пожежі виявили тіло чоловіка 1961 року народження.Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.Загалом за добу на Волині сталося три пожежі.Так, у Луцьку на вулиці Ківерцівській загорілася приватна баня, імовірно, через недолік пічного опалення.Також у селі Новостав Луцького району через необережне поводження з вогнем загорілася кімната в будинку.

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