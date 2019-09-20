П’ять причин відвідати у Луцьку «Карабас Барабас». ФОТО *





Що ж цікавого пропонує заклад і чому сюди варто піти, підготував матеріал



Броварня «Карабас Барабас»



Шість років на очах у відвідувачів тут варять крафтове пиво. Наразі лінійка налічує шість видів, й щомісяця тут презентують ексклюзивний лімітований напій. Так, можна було скуштувати пиво з манго, мандаринами та навіть лактозою Цьогорічна новинка – «Спілий Базіліо Imperial coffe stout» - чотирьохсолодове пиво з додаванням натуральної кави.



Одразу спустившись у заклад, за склом можна побачити усю технологію та навіть роботу пивовара. Пиво ж продають лише у трьох карабасівських закладах, тож скуштувати його можна лише тут.



Запальні вечірки



Щоп’ятниці та суботи, а також у святкові дні тут відбуваються вечірки. Відомі музиканти та діджеї виступають для гостей, а ведучий щораз вигадує нові конкурси та забави. Цікаво буле всім, від студентів до відвідувачів поважного віку.



Так, 17 січня гратиме діджей Panazz, а 18 січня – Plur. Зазвичай вечріки розпочинаються о 22 годині.



Футбол на великому екрані



Хто не любить футбол, тим більше, під смачне пиво та закуски. У закладі транслюють усі важливі матчі на великому екрані, а також в залі достатньо телевізорів, тож з будь-якого куточка можна слідкувати за улюбленими гравцями.



Ексклюзивні закуски та страви з мангалу



В меню закладу чи ненайбільше закусок до пінного. Так, тут вже й відомі картопляні лушпайки, міні-чебуреки з сиром, курячі сердечка у пікантному соусі та багато іншого. Кожен знайде щось собі до смаку.



Окрім того, в закладі працює мангал, тож ви можете самі бачити, як смажать стейк, чи соковиті реберця.



Велика площа



Броварня – це найбільший заклад у Луцьку. Тут вільно можуть відпочити понад триста гостей. Тож якщо у вас велика компанія – це ідеальний варіант. До того ж, тут є банкетні зали, якщо хтось захоче більш затишно відсвяткувати важливу дату.



Працює заклад на Винниченка, 4.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Багато містян вже не уявляє Луцьк без броварні «Карабас Барабас», яка понад шість років приймає гостей.Що ж цікавого пропонує заклад і чому сюди варто піти, підготував матеріал "Першого" Шість років на очах у відвідувачів тут варять крафтове пиво. Наразі лінійка налічує шість видів, й щомісяця тут презентують ексклюзивний лімітований напій. Так, можна було скуштувати пиво з манго, мандаринами та навіть лактозою Цьогорічна новинка – «Спілий Базіліо Imperial coffe stout» - чотирьохсолодове пиво з додаванням натуральної кави.Одразу спустившись у заклад, за склом можна побачити усю технологію та навіть роботу пивовара. Пиво ж продають лише у трьох карабасівських закладах, тож скуштувати його можна лише тут.Щоп’ятниці та суботи, а також у святкові дні тут відбуваються вечірки. Відомі музиканти та діджеї виступають для гостей, а ведучий щораз вигадує нові конкурси та забави. Цікаво буле всім, від студентів до відвідувачів поважного віку.Так, 17 січня гратиме діджей Panazz, а 18 січня – Plur. Зазвичай вечріки розпочинаються о 22 годині.Хто не любить футбол, тим більше, під смачне пиво та закуски. У закладі транслюють усі важливі матчі на великому екрані, а також в залі достатньо телевізорів, тож з будь-якого куточка можна слідкувати за улюбленими гравцями.В меню закладу чи ненайбільше закусок до пінного. Так, тут вже й відомі картопляні лушпайки, міні-чебуреки з сиром, курячі сердечка у пікантному соусі та багато іншого. Кожен знайде щось собі до смаку.Окрім того, в закладі працює мангал, тож ви можете самі бачити, як смажать стейк, чи соковиті реберця.Броварня – це найбільший заклад у Луцьку. Тут вільно можуть відпочити понад триста гостей. Тож якщо у вас велика компанія – це ідеальний варіант. До того ж, тут є банкетні зали, якщо хтось захоче більш затишно відсвяткувати важливу дату.Працює заклад на Винниченка, 4.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію