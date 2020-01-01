вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водій, який в'їхав в олійно-жировий комбінат у Нововолинську, був п'яний

Водій, який в'їхав в олійно-жировий комбінат у Нововолинську, був п'яний
Учора, 16 січня, приблизно о 23 годині в місті Нововолинську автомобіль Mercedes-Benz Sprinter врізався в одну з адміністративних будівель олійно-жирового комбінату.

Як повідомляють у секторі комунікації поліції Волині, внаслідок ДТП постраждали водій та пасажирка автомобіля, їх госпіталізували.

Поліцейські попередньо встановили, що водій транспортного засобу, 32-річний місцевий житель, керував у стані алкогольного сп’яніння. У ДТП постраждала також 31-річна пасажирка, жителька Нововолинська. Обоє постраждалих госпіталізовані в травматологію.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, аварія, олійно-жировий комбінат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитимуть волинянина, який незаконно за 1100 доларів продав чоловікові револьвер
Сьогодні, 11:50
Волинянин вдарив ножем у живіт рідного батька
Сьогодні, 11:40
Водій, який в'їхав в олійно-жировий комбінат у Нововолинську, був п'яний
Сьогодні, 11:35
П’ять причин відвідати у Луцьку «Карабас Барабас». ФОТО *
Сьогодні, 11:30
На Волині у пожежі загинув 58-річний чоловік
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
Аварія у Нововолинську: бус протаранив паркан. ФОТО Аварія у Нововолинську: бус протаранив паркан. ФОТО
16 січень, 23:57
Аварія у Нововолинську: бус протаранив паркан. ФОТО Аварія у Нововолинську: бус протаранив паркан. ФОТО
16 січень, 00:11
У Нововолинську сталася аварія за участю трьох автівок. ФОТО У Нововолинську сталася аварія за участю трьох автівок. ФОТО
14 січень, 17:13
Повідомили, коли попрощаються зі священником, який загинув в ДТП в Нововолинську Повідомили, коли попрощаються зі священником, який загинув в ДТП в Нововолинську
09 січень, 15:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Судитимуть волинянина, який незаконно за 1100 доларів продав чоловікові револьвер
Сьогодні, 11:50
 0
Волинянин вдарив ножем у живіт рідного батька
Сьогодні, 11:40
 0
Водій, який в'їхав в олійно-жировий комбінат у Нововолинську, був п'яний
Сьогодні, 11:35
 0
П’ять причин відвідати у Луцьку «Карабас Барабас». ФОТО *
Сьогодні, 11:30
 0
На Волині у пожежі загинув 58-річний чоловік
Сьогодні, 11:26
 0
Медіа
відео
1/8