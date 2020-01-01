Водій, який в'їхав в олійно-жировий комбінат у Нововолинську, був п'яний

врізався в одну з адміністративних будівель олійно-жирового комбінату.



Як повідомляють у секторі комунікації поліції Волині, внаслідок ДТП постраждали водій та пасажирка автомобіля, їх госпіталізували.



Поліцейські попередньо встановили, що водій транспортного засобу, 32-річний місцевий житель, керував у стані алкогольного сп’яніння. У ДТП постраждала також 31-річна пасажирка, жителька Нововолинська. Обоє постраждалих госпіталізовані в травматологію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 16 січня, приблизно о 23 годині в місті Нововолинську автомобіль Mercedes-Benz SprinterЯк повідомляють у секторі комунікації поліції Волині, внаслідок ДТП постраждали водій та пасажирка автомобіля, їх госпіталізували.Поліцейські попередньо встановили, що водій транспортного засобу, 32-річний місцевий житель, керував у стані алкогольного сп’яніння. У ДТП постраждала також 31-річна пасажирка, жителька Нововолинська. Обоє постраждалих госпіталізовані в травматологію.

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