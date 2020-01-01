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Захоплюється бальними танцями і шахматами: син волинського Героя очікує сюрпризів на день народження

Захоплюється бальними танцями і шахматами: син волинського Героя очікує сюрпризів на день народження
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


Уже скоро 10-ий день народження зустріне Крепець Ярослав. Його батько Леонід Петрович Крепець був мобілізований до лав Збройних Сил України у квітні 2014 року, служив старшим водієм 51-шої механізованої бригади. 25 серпня 2014 року його батальйон потрапив у оточення поблизу с. Дзеркальне Донецької обл., де й отримав смертельне поранення після розриву міни. Леонід був похований як тимчасово неопізнаний Герой на Краснопільському цвинтарі у м. Дніпро. І лише у липні 2015 року була проведена ДНК-експертиза та підтверджено, що результати ДНК зійшлися із пробами, взятими у його сина та матері. У Леоніда лишилося двоє малолітніх синів.

Ярослав, старший у родині з хлопців, уже ходить до 4-го класу однієї зі шкіл Володимира-Волинська. Поза навчанням уже четвертий рік відвідує заняття з бальних танців.

Додатково вивчав ще й ментальну математику, яку успішно закінчив. Ходить на гурток "Крута наука", де разом з іншими дітками проводять експерименти, досліджують та цікаво осягають основи хімії, фізики. Ще одним із захоплень Ярослава є шахмати. Не дивлячись на велику кількість гуртків та додаткових занять, хлопчик став ще краще вчитись. Окрім того, він посилено вивчає німецьку мову, ходить на заняття до репетитора. Німеччина – це одна із країн, яку він прагне відвідати найближчим часом.

А минулого літа хлопчику пощастило побувати в Карпатах з танцюваним клубом "Грейс", де він і відпочивав, і відточував свою майстерність. Тут він мав можливість спілкуватися з однолітками, став більш відкритим та товариським, набрався нових вражень та позитивних емоцій.

Хлопчик прагне бути справжнім прикладом для свого 5-річного брата Матвійка та підтримкою і опорою для мами. Ярослав каже: “Моя мама – найкраща в світі. Я намагаюся у всьому допомагати їй: доглядаю за собакою, годую курей, виношу сміття, підтримую чистоту в кімнаті та складаю іграшки за братом. Я стараюся бути самостійним.”

Життя сім’ї після втрати глави сімейства не є легким. Ставити синочків на ноги дружині Вірі самотужки з кожним роком стає все тяжче. Тому родина Крепець буде вдячна за будь-яку матеріальну допомогу.

Зробіть сюрприз Ярославу, привітавши його з днем народження на ваш розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450. Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/14/krepec.htm

Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 5168742704451214 - Крепець Віра Аркадіїївна.

Інформація для благодійників:КРЕПЕЦЬ ЯРОСЛАВ – 10 років (19.01.2010). м. Володимир-Волинський. Ріст: 164; Розмір взуття: 38.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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