Захоплюється бальними танцями і шахматами: син волинського Героя очікує сюрпризів на день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Уже скоро 10-ий день народження зустріне. Його батькобув мобілізований до лав Збройних Сил України у квітні 2014 року, служив старшим водієм 51-шої механізованої бригади. 25 серпня 2014 року його батальйон потрапив у оточення поблизу с. Дзеркальне Донецької обл., де й отримав смертельне поранення після розриву міни. Леонід був похований як тимчасово неопізнаний Герой на Краснопільському цвинтарі у м. Дніпро. І лише у липні 2015 року була проведена ДНК-експертиза та підтверджено, що результати ДНК зійшлися із пробами, взятими у його сина та матері. У Леоніда лишилося двоє малолітніх синів.Ярослав, старший у родині з хлопців, уже ходить до 4-го класу однієї зі шкіл Володимира-Волинська. Поза навчанням уже четвертий рік відвідує заняття з бальних танців.Додатково вивчав ще й ментальну математику, яку успішно закінчив. Ходить на гурток "Крута наука", де разом з іншими дітками проводять експерименти, досліджують та цікаво осягають основи хімії, фізики. Ще одним із захоплень Ярослава є шахмати. Не дивлячись на велику кількість гуртків та додаткових занять, хлопчик став ще краще вчитись. Окрім того, він посилено вивчає німецьку мову, ходить на заняття до репетитора. Німеччина – це одна із країн, яку він прагне відвідати найближчим часом.А минулого літа хлопчику пощастило побувати в Карпатах з танцюваним клубом "Грейс", де він і відпочивав, і відточував свою майстерність. Тут він мав можливість спілкуватися з однолітками, став більш відкритим та товариським, набрався нових вражень та позитивних емоцій.Хлопчик прагне бути справжнім прикладом для свого 5-річного брата Матвійка та підтримкою і опорою для мами. Ярослав каже: “Моя мама – найкраща в світі. Я намагаюся у всьому допомагати їй: доглядаю за собакою, годую курей, виношу сміття, підтримую чистоту в кімнаті та складаю іграшки за братом. Я стараюся бути самостійним.”Життя сім’ї після втрати глави сімейства не є легким. Ставити синочків на ноги дружині Вірі самотужки з кожним роком стає все тяжче. Тому родина Крепець буде вдячна за будь-яку матеріальну допомогу.Зробіть сюрприз Ярославу, привітавши його з днем народження на ваш розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450. Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/14/krepec.htm: ПРИВАТБАНК 5168742704451214 - Крепець Віра Аркадіїївна.КРЕПЕЦЬ ЯРОСЛАВ – 10 років (19.01.2010). м. Володимир-Волинський. Ріст: 164; Розмір взуття: 38.