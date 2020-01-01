Захоплюється бальними танцями і шахматами: син волинського Героя очікує сюрпризів на день народження
Сьогодні, 20:29
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
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Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Уже скоро 10-ий день народження зустріне Крепець Ярослав. Його батько Леонід Петрович Крепець був мобілізований до лав Збройних Сил України у квітні 2014 року, служив старшим водієм 51-шої механізованої бригади. 25 серпня 2014 року його батальйон потрапив у оточення поблизу с. Дзеркальне Донецької обл., де й отримав смертельне поранення після розриву міни. Леонід був похований як тимчасово неопізнаний Герой на Краснопільському цвинтарі у м. Дніпро. І лише у липні 2015 року була проведена ДНК-експертиза та підтверджено, що результати ДНК зійшлися із пробами, взятими у його сина та матері. У Леоніда лишилося двоє малолітніх синів.
Ярослав, старший у родині з хлопців, уже ходить до 4-го класу однієї зі шкіл Володимира-Волинська. Поза навчанням уже четвертий рік відвідує заняття з бальних танців.
Додатково вивчав ще й ментальну математику, яку успішно закінчив. Ходить на гурток "Крута наука", де разом з іншими дітками проводять експерименти, досліджують та цікаво осягають основи хімії, фізики. Ще одним із захоплень Ярослава є шахмати. Не дивлячись на велику кількість гуртків та додаткових занять, хлопчик став ще краще вчитись. Окрім того, він посилено вивчає німецьку мову, ходить на заняття до репетитора. Німеччина – це одна із країн, яку він прагне відвідати найближчим часом.
А минулого літа хлопчику пощастило побувати в Карпатах з танцюваним клубом "Грейс", де він і відпочивав, і відточував свою майстерність. Тут він мав можливість спілкуватися з однолітками, став більш відкритим та товариським, набрався нових вражень та позитивних емоцій.
Хлопчик прагне бути справжнім прикладом для свого 5-річного брата Матвійка та підтримкою і опорою для мами. Ярослав каже: “Моя мама – найкраща в світі. Я намагаюся у всьому допомагати їй: доглядаю за собакою, годую курей, виношу сміття, підтримую чистоту в кімнаті та складаю іграшки за братом. Я стараюся бути самостійним.”
Життя сім’ї після втрати глави сімейства не є легким. Ставити синочків на ноги дружині Вірі самотужки з кожним роком стає все тяжче. Тому родина Крепець буде вдячна за будь-яку матеріальну допомогу.
Зробіть сюрприз Ярославу, привітавши його з днем народження на ваш розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450. Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/14/krepec.htm
Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 5168742704451214 - Крепець Віра Аркадіїївна.
Інформація для благодійників:КРЕПЕЦЬ ЯРОСЛАВ – 10 років (19.01.2010). м. Володимир-Волинський. Ріст: 164; Розмір взуття: 38.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Уже скоро 10-ий день народження зустріне Крепець Ярослав. Його батько Леонід Петрович Крепець був мобілізований до лав Збройних Сил України у квітні 2014 року, служив старшим водієм 51-шої механізованої бригади. 25 серпня 2014 року його батальйон потрапив у оточення поблизу с. Дзеркальне Донецької обл., де й отримав смертельне поранення після розриву міни. Леонід був похований як тимчасово неопізнаний Герой на Краснопільському цвинтарі у м. Дніпро. І лише у липні 2015 року була проведена ДНК-експертиза та підтверджено, що результати ДНК зійшлися із пробами, взятими у його сина та матері. У Леоніда лишилося двоє малолітніх синів.
Ярослав, старший у родині з хлопців, уже ходить до 4-го класу однієї зі шкіл Володимира-Волинська. Поза навчанням уже четвертий рік відвідує заняття з бальних танців.
Додатково вивчав ще й ментальну математику, яку успішно закінчив. Ходить на гурток "Крута наука", де разом з іншими дітками проводять експерименти, досліджують та цікаво осягають основи хімії, фізики. Ще одним із захоплень Ярослава є шахмати. Не дивлячись на велику кількість гуртків та додаткових занять, хлопчик став ще краще вчитись. Окрім того, він посилено вивчає німецьку мову, ходить на заняття до репетитора. Німеччина – це одна із країн, яку він прагне відвідати найближчим часом.
А минулого літа хлопчику пощастило побувати в Карпатах з танцюваним клубом "Грейс", де він і відпочивав, і відточував свою майстерність. Тут він мав можливість спілкуватися з однолітками, став більш відкритим та товариським, набрався нових вражень та позитивних емоцій.
Хлопчик прагне бути справжнім прикладом для свого 5-річного брата Матвійка та підтримкою і опорою для мами. Ярослав каже: “Моя мама – найкраща в світі. Я намагаюся у всьому допомагати їй: доглядаю за собакою, годую курей, виношу сміття, підтримую чистоту в кімнаті та складаю іграшки за братом. Я стараюся бути самостійним.”
Життя сім’ї після втрати глави сімейства не є легким. Ставити синочків на ноги дружині Вірі самотужки з кожним роком стає все тяжче. Тому родина Крепець буде вдячна за будь-яку матеріальну допомогу.
Зробіть сюрприз Ярославу, привітавши його з днем народження на ваш розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450. Інформація про батька іменинника є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням: http://memorybook.org.ua/14/krepec.htm
Фінансово підтримати родину можна на картку: ПРИВАТБАНК 5168742704451214 - Крепець Віра Аркадіїївна.
Інформація для благодійників:КРЕПЕЦЬ ЯРОСЛАВ – 10 років (19.01.2010). м. Володимир-Волинський. Ріст: 164; Розмір взуття: 38.
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