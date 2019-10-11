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Волинянин вдарив ножем у живіт рідного батька

Волинянин вдарив ножем у живіт рідного батька
Суд підозрює 58-річного мешканця міста Ківерці у замаху на вбивство 86-річного батька.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Удень 16 січня 2020 року чоловік під час сварки вдарив рідну людину ножем у живіт.

Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.

Прокурори наполягають на обранні для підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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Теги: Ківерці, суд, волинянин, вбивство
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