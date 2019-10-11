Волинянин вдарив ножем у живіт рідного батька
Сьогодні, 11:40
Суд підозрює 58-річного мешканця міста Ківерці у замаху на вбивство 86-річного батька.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Удень 16 січня 2020 року чоловік під час сварки вдарив рідну людину ножем у живіт.
Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.
Прокурори наполягають на обранні для підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Удень 16 січня 2020 року чоловік під час сварки вдарив рідну людину ножем у живіт.
Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.
Прокурори наполягають на обранні для підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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