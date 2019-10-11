Волинянин вдарив ножем у живіт рідного батька





Про це повідомляє

Удень 16 січня 2020 року чоловік під час сварки вдарив рідну людину ножем у живіт.



Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.



Прокурори наполягають на обранні для підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд підозрює 58-річного мешканця міста Ківерці у замаху на вбивство 86-річного батька.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.

Удень 16 січня 2020 року чоловік під час сварки вдарив рідну людину ножем у живіт.Йому повідомили про підозру у вчиненні цього злочину.Прокурори наполягають на обранні для підозрюваного запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію