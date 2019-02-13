Судитимуть волинянина, який незаконно за 1100 доларів продав чоловікові револьвер

46-річного мешканця Володимира-Волинського судитимуть за незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами.Про це інформує пресслужба прокуратури області.Незаконно придбавши револьвер, перероблений для стрільби патронами до пістолета конструкції Макарова, й 450 патронів калібру 5,45х39 мм, чоловік зберігав їх, а 19 листопада 2019 року продав чоловікові за 1100 доларів.Наразі його обвинувачують у вчиненні цього злочину й невдовзі він постане перед судом.санкцією ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України за придбання, носіння, зберігання та збут вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.Головне фото - ілюстративне.