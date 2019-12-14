У Нововолинську майже на половину зросте ціна на воду





Про це пише



17-го січня на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради затвердили відповідне рішення та встановили підприємству «Нововолинськводоканал» тариф на воду 28, 55 грн./м3 з ПДВ:



- на централізоване водопостачання – 13,74 грн./м3 з ПДВ.

- на централізоване водовідведення – 14,81 грн./м3 з ПДВ.

Нагадаємо, поки що діючі тарифи – 19, 51 грн./м3 з ПДВ.



Начальник відділу економіки виконавчого комітету Нововолинської міської ради Роман Подлевський зазначив, що на зміну тарифів вплинули наступні чиннники:



- збільшення витрат на заробітну плату у зв’язку з підвищенням рівня прожиткового мінімуму;

- застосування нових коефіцієнтів згідно галузевої угоди амортизаційних відрахувань;

- збільшення вартості матеріальних ресурсів, які використовує підприємство;

- фінансові витрати на сплату відсотків кредиту Світового банку та витрати на повернення тіла кредиту.



Дію тарифів встановили на 1 рік з можливістю начальнику водоканалу Володимиру Озімчуку коригувати їх.



Міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков на засіданні виконкому кілька разів зауважив, що тарифи в місті не космічні і не найвищі в області.



“Хочу сказати пару слів для тих, хто можливо потім хоче спекулювати на тих тарифах, про які ведемо розмову. Довожу до вашого відома, що сусідній Володимир підняв на 50 %, ми – на 46 % і це при тому, що замінили 24 кілометри труб і нам треба повертати кредит. Якщо сумарно взяти воду та каналізацію, у нас на 2 гривні 30 копійок менше, ніж у Володимирі”, – сказав мер.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1-го лютого в Нововолинську почнуть діяти нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.Про це пише Буг 17-го січня на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради затвердили відповідне рішення та встановили підприємству «Нововолинськводоканал» тариф на воду 28, 55 грн./м3 з ПДВ:- на централізоване водопостачання – 13,74 грн./м3 з ПДВ.- на централізоване водовідведення – 14,81 грн./м3 з ПДВ.Нагадаємо, поки що діючі тарифи – 19, 51 грн./м3 з ПДВ.Начальник відділу економіки виконавчого комітету Нововолинської міської радизазначив, що на зміну тарифів вплинули наступні чиннники:- збільшення витрат на заробітну плату у зв’язку з підвищенням рівня прожиткового мінімуму;- застосування нових коефіцієнтів згідно галузевої угоди амортизаційних відрахувань;- збільшення вартості матеріальних ресурсів, які використовує підприємство;- фінансові витрати на сплату відсотків кредиту Світового банку та витрати на повернення тіла кредиту.Дію тарифів встановили на 1 рік з можливістю начальнику водоканалу Володимиру Озімчуку коригувати їх.Міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков на засіданні виконкому кілька разів зауважив, що тарифи в місті не космічні і не найвищі в області.“Хочу сказати пару слів для тих, хто можливо потім хоче спекулювати на тих тарифах, про які ведемо розмову. Довожу до вашого відома, що сусідній Володимир підняв на 50 %, ми – на 46 % і це при тому, що замінили 24 кілометри труб і нам треба повертати кредит. Якщо сумарно взяти воду та каналізацію, у нас на 2 гривні 30 копійок менше, ніж у Володимирі”, – сказав мер.

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