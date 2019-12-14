У Нововолинську майже на половину зросте ціна на воду
Сьогодні, 12:13
З 1-го лютого в Нововолинську почнуть діяти нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.
Про це пише Буг.
17-го січня на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради затвердили відповідне рішення та встановили підприємству «Нововолинськводоканал» тариф на воду 28, 55 грн./м3 з ПДВ:
- на централізоване водопостачання – 13,74 грн./м3 з ПДВ.
- на централізоване водовідведення – 14,81 грн./м3 з ПДВ.
Нагадаємо, поки що діючі тарифи – 19, 51 грн./м3 з ПДВ.
Начальник відділу економіки виконавчого комітету Нововолинської міської ради Роман Подлевський зазначив, що на зміну тарифів вплинули наступні чиннники:
- збільшення витрат на заробітну плату у зв’язку з підвищенням рівня прожиткового мінімуму;
- застосування нових коефіцієнтів згідно галузевої угоди амортизаційних відрахувань;
- збільшення вартості матеріальних ресурсів, які використовує підприємство;
- фінансові витрати на сплату відсотків кредиту Світового банку та витрати на повернення тіла кредиту.
Дію тарифів встановили на 1 рік з можливістю начальнику водоканалу Володимиру Озімчуку коригувати їх.
Міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков на засіданні виконкому кілька разів зауважив, що тарифи в місті не космічні і не найвищі в області.
“Хочу сказати пару слів для тих, хто можливо потім хоче спекулювати на тих тарифах, про які ведемо розмову. Довожу до вашого відома, що сусідній Володимир підняв на 50 %, ми – на 46 % і це при тому, що замінили 24 кілометри труб і нам треба повертати кредит. Якщо сумарно взяти воду та каналізацію, у нас на 2 гривні 30 копійок менше, ніж у Володимирі”, – сказав мер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Буг.
17-го січня на засіданні виконавчого комітету Нововолинської міської ради затвердили відповідне рішення та встановили підприємству «Нововолинськводоканал» тариф на воду 28, 55 грн./м3 з ПДВ:
- на централізоване водопостачання – 13,74 грн./м3 з ПДВ.
- на централізоване водовідведення – 14,81 грн./м3 з ПДВ.
Нагадаємо, поки що діючі тарифи – 19, 51 грн./м3 з ПДВ.
Начальник відділу економіки виконавчого комітету Нововолинської міської ради Роман Подлевський зазначив, що на зміну тарифів вплинули наступні чиннники:
- збільшення витрат на заробітну плату у зв’язку з підвищенням рівня прожиткового мінімуму;
- застосування нових коефіцієнтів згідно галузевої угоди амортизаційних відрахувань;
- збільшення вартості матеріальних ресурсів, які використовує підприємство;
- фінансові витрати на сплату відсотків кредиту Світового банку та витрати на повернення тіла кредиту.
Дію тарифів встановили на 1 рік з можливістю начальнику водоканалу Володимиру Озімчуку коригувати їх.
Міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков на засіданні виконкому кілька разів зауважив, що тарифи в місті не космічні і не найвищі в області.
“Хочу сказати пару слів для тих, хто можливо потім хоче спекулювати на тих тарифах, про які ведемо розмову. Довожу до вашого відома, що сусідній Володимир підняв на 50 %, ми – на 46 % і це при тому, що замінили 24 кілометри труб і нам треба повертати кредит. Якщо сумарно взяти воду та каналізацію, у нас на 2 гривні 30 копійок менше, ніж у Володимирі”, – сказав мер.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Священник з Жидичина, який стріляв у людей, вночі проник у дзвіницю храму і зламав ногу при втечі
Сьогодні, 12:53
У Польщі викрили фірму, яка незаконно працевлаштувала українців
Сьогодні, 12:30
У Нововолинську майже на половину зросте ціна на воду
Сьогодні, 12:13
Медіа