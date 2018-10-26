У Луцьку влаштовують вечір з солодким присмаком поезії та музики
Сьогодні, 18:40
У "Львівській майстерні шоколаду", що на проспекті Волі у Луцьку, вперше відбудеться літературний вечір.
Розпочнуть традицію проведення теплих вечорів з солодким присмаком поезії та музики із літературного читання Катерини Рубан під гітарний супровід Сергія Гончаренка.
Катерина - луцька поетка-мандрівниця, закохана в книги. Сергій - віртоуз у своїй справі з бездоганним музичним смаком. Обоє поділяться словами та звуками, римами і ритмами, віршами і мелодіями.
Захід відбудеться 25 січня у "Львівській майстерні шоколаду" (пр-т Волі, 15) о 19:00. Вхід - безкоштовний.
Бронювання столиків за номером телефону: 095 072 1583
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Розпочнуть традицію проведення теплих вечорів з солодким присмаком поезії та музики із літературного читання Катерини Рубан під гітарний супровід Сергія Гончаренка.
Катерина - луцька поетка-мандрівниця, закохана в книги. Сергій - віртоуз у своїй справі з бездоганним музичним смаком. Обоє поділяться словами та звуками, римами і ритмами, віршами і мелодіями.
Захід відбудеться 25 січня у "Львівській майстерні шоколаду" (пр-т Волі, 15) о 19:00. Вхід - безкоштовний.
Бронювання столиків за номером телефону: 095 072 1583
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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