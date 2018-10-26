У Луцьку влаштовують вечір з солодким присмаком поезії та музики





Розпочнуть традицію проведення теплих вечорів з солодким присмаком поезії та музики із літературного читання Катерини Рубан під гітарний супровід Сергія Гончаренка.



Катерина - луцька поетка-мандрівниця, закохана в книги. Сергій - віртоуз у своїй справі з бездоганним музичним смаком. Обоє поділяться словами та звуками, римами і ритмами, віршами і мелодіями.



Захід відбудеться 25 січня у "Львівській майстерні шоколаду" (пр-т Волі, 15) о 19:00. Вхід - безкоштовний.



Бронювання столиків за номером телефону: 095 072 1583

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