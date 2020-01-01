У Польщі викрили фірму, яка незаконно працевлаштувала українців
Сьогодні, 12:30
Посередницька агенція з Лодзі незаконно влаштувала на роботу 64-х громадян України.
Такі результати проведеної перевірки, про яку йдеться на сайті прикордонної служби Польщі, пoвідoмляє Yavp.pl.
Агенція набирала на роботу приїжджих працівників і відправляла їх на одне з м’ясопереробних підприємств, яке розташоване на території Келецького повіту. Загалом туди було працевлаштовано 80 українців, однак переважна більшість - без дотримання вимог трудового законодавства.
Виявилося, що у 64-х громадян України не було або підписаних договорів, або жодних дозволів на легальне працевлаштування в Польщі. У деяких випадках люди виконували іншу роботу, ніж вказану в “освядченнях”.
З нелегальними працівниками, яких застали на робочу місці, прикордонники провели виховні бесіди. Жодних санкцій до них, в тому числі зобов'язань до виїзду, цього разу не застосовували. Натомість санкції можуть чекати нечесного посередника. Справу проти агенції з Лодзі передали до суду, який і визначить міру покарання.
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Такі результати проведеної перевірки, про яку йдеться на сайті прикордонної служби Польщі, пoвідoмляє Yavp.pl.
Агенція набирала на роботу приїжджих працівників і відправляла їх на одне з м’ясопереробних підприємств, яке розташоване на території Келецького повіту. Загалом туди було працевлаштовано 80 українців, однак переважна більшість - без дотримання вимог трудового законодавства.
Виявилося, що у 64-х громадян України не було або підписаних договорів, або жодних дозволів на легальне працевлаштування в Польщі. У деяких випадках люди виконували іншу роботу, ніж вказану в “освядченнях”.
З нелегальними працівниками, яких застали на робочу місці, прикордонники провели виховні бесіди. Жодних санкцій до них, в тому числі зобов'язань до виїзду, цього разу не застосовували. Натомість санкції можуть чекати нечесного посередника. Справу проти агенції з Лодзі передали до суду, який і визначить міру покарання.
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