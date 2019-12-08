У Луцьку неповнолітній студент викрав Mercedes





Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суд, пише



Нагадаємо, 13 жовтня 2019 року близько 23:00 хлопець взяв ключи не своєї машини Mercedes Benz Sprinter 316 і поїхав на ній кататися вулицями Луцька, Луцького та Рожищенського району.



Окрім цього йому вдалося пошкодити це авто на загальну суму в 50 тисяч гривень.



У суді юнак розкаявся, а його мама наполягала, що дасть раду сину. Тож суддя вирішив звільнити неповнолітнього від покарання, застосувавши відносно нього примусові заходи виховного характеру. А саме – передачу під нагляд матері на 1 рік.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд виніс вирок неповнолітньому студенту Торчинського професійного ліцею.Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суд, пише ІА "Конкурент". Нагадаємо, 13 жовтня 2019 року близько 23:00 хлопець взяв ключи не своєї машини Mercedes Benz Sprinter 316 і поїхав на ній кататися вулицями Луцька, Луцького та Рожищенського району.Окрім цього йому вдалося пошкодити це авто на загальну суму в 50 тисяч гривень.У суді юнак розкаявся, а його мама наполягала, що дасть раду сину. Тож суддя вирішив звільнити неповнолітнього від покарання, застосувавши відносно нього примусові заходи виховного характеру. А саме – передачу під нагляд матері на 1 рік.

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