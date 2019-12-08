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У Луцьку неповнолітній студент викрав Mercedes

У Луцьку неповнолітній студент викрав Mercedes
Суд виніс вирок неповнолітньому студенту Торчинського професійного ліцею.

Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суд, пише ІА "Конкурент".

Нагадаємо, 13 жовтня 2019 року близько 23:00 хлопець взяв ключи не своєї машини Mercedes Benz Sprinter 316 і поїхав на ній кататися вулицями Луцька, Луцького та Рожищенського району.

Окрім цього йому вдалося пошкодити це авто на загальну суму в 50 тисяч гривень.

У суді юнак розкаявся, а його мама наполягала, що дасть раду сину. Тож суддя вирішив звільнити неповнолітнього від покарання, застосувавши відносно нього примусові заходи виховного характеру. А саме – передачу під нагляд матері на 1 рік.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Mercedes, крадіжка, студент
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