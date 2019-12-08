У Луцьку неповнолітній студент викрав Mercedes
Сьогодні, 16:04
Суд виніс вирок неповнолітньому студенту Торчинського професійного ліцею.
Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суд, пише ІА "Конкурент".
Нагадаємо, 13 жовтня 2019 року близько 23:00 хлопець взяв ключи не своєї машини Mercedes Benz Sprinter 316 і поїхав на ній кататися вулицями Луцька, Луцького та Рожищенського району.
Окрім цього йому вдалося пошкодити це авто на загальну суму в 50 тисяч гривень.
У суді юнак розкаявся, а його мама наполягала, що дасть раду сину. Тож суддя вирішив звільнити неповнолітнього від покарання, застосувавши відносно нього примусові заходи виховного характеру. А саме – передачу під нагляд матері на 1 рік.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в ухвалі Луцького міськрайонного суд, пише ІА "Конкурент".
Нагадаємо, 13 жовтня 2019 року близько 23:00 хлопець взяв ключи не своєї машини Mercedes Benz Sprinter 316 і поїхав на ній кататися вулицями Луцька, Луцького та Рожищенського району.
Окрім цього йому вдалося пошкодити це авто на загальну суму в 50 тисяч гривень.
У суді юнак розкаявся, а його мама наполягала, що дасть раду сину. Тож суддя вирішив звільнити неповнолітнього від покарання, застосувавши відносно нього примусові заходи виховного характеру. А саме – передачу під нагляд матері на 1 рік.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Володимирі автівка збила на «зебрі» жінку. ВІДЕО
Сьогодні, 16:17
У Луцьку неповнолітній студент викрав Mercedes
Сьогодні, 16:04
На Стиру у Луцьку на Водохреще відбудеться велике освячення води
Сьогодні, 15:33
Медіа