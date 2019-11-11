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Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) перекривали трасу. ФОТО

Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) перекривали трасу. ФОТО
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл вперше відвідав Свято-Преображенську громаду в селі Нуйно Камінь-Каширського деканату й очолив божественну літургію.

Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.

Як повідомив декан цього благочиння протоієрей Володимир Мицько, то був довгоочікуваний візит архієрея до парафії, яка перебувала під юрисдикцією МП, а нині разом із настоятелем протоієреєм Іваном Фатичем – у лоні Православної церкви України.

У храмі, заснованому ще в 1600 році, архієрей привітав присутніх з днем святителя Василія Великого. Розповів, що цей угодник називається Великим, бо переміг самого себе, прославився добрими справами, надихався подвигами своїх дідів-прадідів. Ми бачимо реальні подвиги і в сьогоденні. Це наші захисники, які воюють на Сході, за нашу Батьківщину, за нас. Людина велика у своїх вчинках, якщо вчинки базуються на любові. Душа наповнюється цією любов’ю, коли один одному приносимо користь. Іноді ж до тварин ставимося краще, ніж до людей. На завершення владика нагадав: треба навчитися спочатку любити себе, а тоді, за заповіддю, – і ближнього, як самого себе.

Керівник єпархією привітав настоятеля о. Івана з його нещодавнім ювілеєм – 60-річчям, а ще до початку відправи колядував та посівав парафіянам.

Церковною відзнакою «За жертовність» митрополит нагородив активну парафіянку, єпархіального інженера з технагляду за спорудами Надію Мироненко, інших мирян – благословенними грамотами. З усіма молився голова сільської ради Віталій Ярощук.

Нагадаємо, минулоріч на початку липня місцеві жителі цього села вийшли на протест і перекрили дорогу, вимагаючи повернення Московського патріархату. Згодом вони звернулися до Володимира Зеленського з проханням про допомогу.

Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) перекривали трасу. ФОТО
Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) перекривали трасу. ФОТО
Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) перекривали трасу. ФОТО
Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) перекривали трасу. ФОТО
Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) перекривали трасу. ФОТО
Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) перекривали трасу. ФОТО
Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) перекривали трасу. ФОТО

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Теги: владика Михаїл, ПЦУ, перший візит
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