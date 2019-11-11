Владика Михаїл вперше відвідав громаду, де прихильники УПЦ (МП) перекривали трасу. ФОТО

Михаїл вперше відвідав Свято-Преображенську громаду в селі Нуйно Камінь-Каширського деканату й очолив божественну літургію.



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Як повідомив декан цього благочиння протоієрей Володимир Мицько, то був довгоочікуваний візит архієрея до парафії, яка перебувала під юрисдикцією МП, а нині разом із настоятелем протоієреєм Іваном Фатичем – у лоні Православної церкви України.



У храмі, заснованому ще в 1600 році, архієрей привітав присутніх з днем святителя Василія Великого. Розповів, що цей угодник називається Великим, бо переміг самого себе, прославився добрими справами, надихався подвигами своїх дідів-прадідів. Ми бачимо реальні подвиги і в сьогоденні. Це наші захисники, які воюють на Сході, за нашу Батьківщину, за нас. Людина велика у своїх вчинках, якщо вчинки базуються на любові. Душа наповнюється цією любов’ю, коли один одному приносимо користь. Іноді ж до тварин ставимося краще, ніж до людей. На завершення владика нагадав: треба навчитися спочатку любити себе, а тоді, за заповіддю, – і ближнього, як самого себе.



Керівник єпархією привітав настоятеля о. Івана з його нещодавнім ювілеєм – 60-річчям, а ще до початку відправи колядував та посівав парафіянам.



Церковною відзнакою «За жертовність» митрополит нагородив активну парафіянку, єпархіального інженера з технагляду за спорудами Надію Мироненко, інших мирян – благословенними грамотами. З усіма молився голова сільської ради Віталій Ярощук.



Нагадаємо, минулоріч на початку липня місцеві жителі цього села вийшли на протест і





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинськийвперше відвідав Свято-Преображенську громаду в селі Нуйно Камінь-Каширського деканату й очолив божественну літургію.Про це повідомляє Волинська єпархія Православної церкви України.

Як повідомив декан цього благочиння протоієрей, то був довгоочікуваний візит архієрея до парафії, яка перебувала під юрисдикцією МП, а нині разом із настоятелем протоієреєм– у лоні Православної церкви України.У храмі, заснованому ще в 1600 році, архієрей привітав присутніх з днем святителя Василія Великого. Розповів, що цей угодник називається Великим, бо переміг самого себе, прославився добрими справами, надихався подвигами своїх дідів-прадідів. Ми бачимо реальні подвиги і в сьогоденні. Це наші захисники, які воюють на Сході, за нашу Батьківщину, за нас. Людина велика у своїх вчинках, якщо вчинки базуються на любові. Душа наповнюється цією любов’ю, коли один одному приносимо користь. Іноді ж до тварин ставимося краще, ніж до людей. На завершення владика нагадав: треба навчитися спочатку любити себе, а тоді, за заповіддю, – і ближнього, як самого себе.Керівник єпархією привітав настоятеля о. Івана з його нещодавнім ювілеєм – 60-річчям, а ще до початку відправи колядував та посівав парафіянам.Церковною відзнакою «За жертовність» митрополит нагородив активну парафіянку, єпархіального інженера з технагляду за спорудами, інших мирян – благословенними грамотами. З усіма молився голова сільської ради Віталій Ярощук.Нагадаємо, минулоріч на початку липня місцеві жителі цього села вийшли на протест і перекрили дорогу, вимагаючи повернення Московського патріархату. Згодом вони звернулися до Володимира Зеленського з проханням про допомогу.

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