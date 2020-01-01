В аварії на Волині, у якій зіткнулися мінівен і вантажівка з «молочкою», травмувалося троє людей





Так, 17 січня, вранці до поліції області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю автомобілів ГАЗ 3302, Mercedes Benz 316 та Mercedes Sprinter, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.



Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль ГАЗ 3302 під керуванням 33-річного жителя обласного центру зіткнувся із зустрічним автомобілем Mercedes Benz 316, за кермом якого перебував 29-річний житель Ковельського району. Механічних ушкоджень також зазнав, ще один автомобіль - Mercedes Sprinter.



Внаслідок ДТП водій та 30-річний пасажир автомобіля «ГАЗ 3302», а також водій «Mercedes Benz 316» отримали тілесні ушкодження. Їх автомобілем швидкої медичної допомоги доставили у центральну районну лікарню. Після надання медичної допомоги їх не госпіталізували.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стали відомі деталі ДТП, яка трапилась на автодорозі у селі Козин Рожищенського району. Так, 17 січня, вранці до поліції області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю автомобілів ГАЗ 3302, Mercedes Benz 316 та Mercedes Sprinter, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль ГАЗ 3302 під керуванням 33-річного жителя обласного центру зіткнувся із зустрічним автомобілем Mercedes Benz 316, за кермом якого перебував 29-річний житель Ковельського району. Механічних ушкоджень також зазнав, ще один автомобіль - Mercedes Sprinter.Внаслідок ДТП водій та 30-річний пасажир автомобіля «ГАЗ 3302», а також водій «Mercedes Benz 316» отримали тілесні ушкодження. Їх автомобілем швидкої медичної допомоги доставили у центральну районну лікарню. Після надання медичної допомоги їх не госпіталізували.

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