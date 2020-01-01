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В аварії на Волині, у якій зіткнулися мінівен і вантажівка з «молочкою», травмувалося троє людей

В аварії на Волині, у якій зіткнулися мінівен і вантажівка з «молочкою», травмувалося троє людей
Стали відомі деталі ДТП, яка трапилась на автодорозі у селі Козин Рожищенського району.

Так, 17 січня, вранці до поліції області надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю автомобілів ГАЗ 3302, Mercedes Benz 316 та Mercedes Sprinter, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

Поліцейські попередньо встановили, що автомобіль ГАЗ 3302 під керуванням 33-річного жителя обласного центру зіткнувся із зустрічним автомобілем Mercedes Benz 316, за кермом якого перебував 29-річний житель Ковельського району. Механічних ушкоджень також зазнав, ще один автомобіль - Mercedes Sprinter.

Внаслідок ДТП водій та 30-річний пасажир автомобіля «ГАЗ 3302», а також водій «Mercedes Benz 316» отримали тілесні ушкодження. Їх автомобілем швидкої медичної допомоги доставили у центральну районну лікарню. Після надання медичної допомоги їх не госпіталізували.

В аварії на Волині, у якій зіткнулися мінівен і вантажівка з «молочкою», травмувалося троє людей
В аварії на Волині, у якій зіткнулися мінівен і вантажівка з «молочкою», травмувалося троє людей
В аварії на Волині, у якій зіткнулися мінівен і вантажівка з «молочкою», травмувалося троє людей



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Теги: аварія, Волинь, Козин
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