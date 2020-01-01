Хадаса, Ілай, Ванесса: ТОП незвичних дитячих імен у Нововолинську за 2019 рік





Про це повідомляє



Так, найпопулярнішими іменами стали:

серед хлопчиків: Артем, Даниїл, Матвій, Марк, Назар.

серед дівчаток: Софія, Дарина, Емілія, Мілана.



Водночас відзначають найбільш незвичні імена.

Хлопчики: Авель, Емір, Ілай, Мілан, Олівер, Фома.

Дівчатка: Аделія, Армін, Ванесса, Ілана, Олівія, Ріанна, Хадаса.



Нагадують, діє послуга Мін'юсту з видачі свідоцтва про народження дитини безпосередньо в пологовому будинку.



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