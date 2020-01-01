Хадаса, Ілай, Ванесса: ТОП незвичних дитячих імен у Нововолинську за 2019 рік
Сьогодні, 14:03
Розповіли, які дитячі імена стали найпопулярнішими та найбільш незвичними у Нововолинську за 2019 рік.
Про це повідомляє Нововолинський міський відділ ДРАЦС у Facebook.
Так, найпопулярнішими іменами стали:
серед хлопчиків: Артем, Даниїл, Матвій, Марк, Назар.
серед дівчаток: Софія, Дарина, Емілія, Мілана.
Водночас відзначають найбільш незвичні імена.
Хлопчики: Авель, Емір, Ілай, Мілан, Олівер, Фома.
Дівчатка: Аделія, Армін, Ванесса, Ілана, Олівія, Ріанна, Хадаса.
Нагадують, діє послуга Мін'юсту з видачі свідоцтва про народження дитини безпосередньо в пологовому будинку.
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Про це повідомляє Нововолинський міський відділ ДРАЦС у Facebook.
Так, найпопулярнішими іменами стали:
серед хлопчиків: Артем, Даниїл, Матвій, Марк, Назар.
серед дівчаток: Софія, Дарина, Емілія, Мілана.
Водночас відзначають найбільш незвичні імена.
Хлопчики: Авель, Емір, Ілай, Мілан, Олівер, Фома.
Дівчатка: Аделія, Армін, Ванесса, Ілана, Олівія, Ріанна, Хадаса.
Нагадують, діє послуга Мін'юсту з видачі свідоцтва про народження дитини безпосередньо в пологовому будинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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