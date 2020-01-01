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Хадаса, Ілай, Ванесса: ТОП незвичних дитячих імен у Нововолинську за 2019 рік

Хадаса, Ілай, Ванесса: ТОП незвичних дитячих імен у Нововолинську за 2019 рік
Розповіли, які дитячі імена стали найпопулярнішими та найбільш незвичними у Нововолинську за 2019 рік.

Про це повідомляє Нововолинський міський відділ ДРАЦС у Facebook.

Так, найпопулярнішими іменами стали:
серед хлопчиків: Артем, Даниїл, Матвій, Марк, Назар.
серед дівчаток: Софія, Дарина, Емілія, Мілана.

Водночас відзначають найбільш незвичні імена.
Хлопчики: Авель, Емір, Ілай, Мілан, Олівер, Фома.
Дівчатка: Аделія, Армін, Ванесса, Ілана, Олівія, Ріанна, Хадаса.

Нагадують, діє послуга Мін'юсту з видачі свідоцтва про народження дитини безпосередньо в пологовому будинку.

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Теги: незвичні імена, Нововолинськ, ТОП
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