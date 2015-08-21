У Луцьку вперше виступить відомий співак та кіноактор
Сьогодні, 14:22
25 лютого у Луцьку відбудеться перший концерт відомого співака, кіноактора, заслуженого артиста України Михайла Грицкана, який з Волині розпочинає свій всеукраїнський пісенний тур – 2020 «НАШЕ КОХАННЯ».
Унікальний тембр та харизма виділяє саме Михайла Грицкана серед українських виконавців. Своєрідний голос, який з першої пісні бере у полон глядача своєю щирістю і не відпускає його до фінального акорду.
Своїми піснями артист розпалює серця, а голосом доторкається до найпотаємнішого - душі. Кожна пісня співака — це історія життя з непідробними емоціями та справжніми почуттями.
Пісенні композиції Михайла Грицкана схвалені мільйонами сердець,
а звучання його голосу викликає мужність у чоловіків та тремтіння у жінок.
У його концерті - українські пісні, сучасна естрада, шансон і творчість Володимира Висоцького.
Концерти Михайло Грицкана відбудуться у Луцьку в облмуздрамтеатрі ім.. Т.Г.Шевченка та у м. Ковелі 26 лютого, у Народному домі «Просвіта».
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Унікальний тембр та харизма виділяє саме Михайла Грицкана серед українських виконавців. Своєрідний голос, який з першої пісні бере у полон глядача своєю щирістю і не відпускає його до фінального акорду.
Своїми піснями артист розпалює серця, а голосом доторкається до найпотаємнішого - душі. Кожна пісня співака — це історія життя з непідробними емоціями та справжніми почуттями.
Пісенні композиції Михайла Грицкана схвалені мільйонами сердець,
а звучання його голосу викликає мужність у чоловіків та тремтіння у жінок.
У його концерті - українські пісні, сучасна естрада, шансон і творчість Володимира Висоцького.
Концерти Михайло Грицкана відбудуться у Луцьку в облмуздрамтеатрі ім.. Т.Г.Шевченка та у м. Ковелі 26 лютого, у Народному домі «Просвіта».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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