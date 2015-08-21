У Луцьку вперше виступить відомий співак та кіноактор

25 лютого у Луцьку відбудеться перший концерт відомого співака, кіноактора, заслуженого артиста України, який з Волині розпочинає свій всеукраїнський пісенний тур – 2020 «НАШЕ КОХАННЯ».Унікальний тембр та харизма виділяє саме Михайла Грицкана серед українських виконавців. Своєрідний голос, який з першої пісні бере у полон глядача своєю щирістю і не відпускає його до фінального акорду.Своїми піснями артист розпалює серця, а голосом доторкається до найпотаємнішого - душі. Кожна пісня співака — це історія життя з непідробними емоціями та справжніми почуттями.Пісенні композиції Михайла Грицкана схвалені мільйонами сердець,а звучання його голосу викликає мужність у чоловіків та тремтіння у жінок.У його концерті - українські пісні, сучасна естрада, шансон і творчість Володимира Висоцького.Концерти Михайло Грицкана відбудуться у Луцьку в облмуздрамтеатрі ім.. Т.Г.Шевченка та у м. Ковелі 26 лютого, у Народному домі «Просвіта».