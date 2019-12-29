«Морози не тріщатимуть»: синоптик озвучила прогноз погоди на святкові вихідні





Про це Наталія Діденко на сторінці у Facebook.



Так, температура повітря трохи знизиться і у нічні години становитиме 0-5 морозу, в Карпатах до -4-9 градусів. Завтра вдень 0-5 тепла, 19-го січня від 2 морозу до 3 тепла.



"У Києві другий Святвечір та Водохреще вирвуться із полону стереотипів і пройдуть у ногу із сучасними кліматичними трендами - морози не тріщатимуть, щоки не рум'янітимуть, гірки снігом не засипле", - йдеться у повідомленні.



У столиці буде сухо. Вночі 0-3 морозу, вдень 18-го січня +1+3 градуси, 19-го січня близько нуля.



Наступний тиждень буде в Україні теплим, проте в другій половині побільшає опадів та вітру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні на святкові вихідні 18-19 січня очікуються суха та сонячна погода.Про це повідомляє синоптик на сторінці у Facebook.Так, температура повітря трохи знизиться і у нічні години становитиме 0-5 морозу, в Карпатах до -4-9 градусів. Завтра вдень 0-5 тепла, 19-го січня від 2 морозу до 3 тепла."У Києві другий Святвечір та Водохреще вирвуться із полону стереотипів і пройдуть у ногу із сучасними кліматичними трендами - морози не тріщатимуть, щоки не рум'янітимуть, гірки снігом не засипле", - йдеться у повідомленні.У столиці буде сухо. Вночі 0-3 морозу, вдень 18-го січня +1+3 градуси, 19-го січня близько нуля.Наступний тиждень буде в Україні теплим, проте в другій половині побільшає опадів та вітру.

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