На Стиру у Луцьку на Водохреще відбудеться велике освячення води





Про це повідомляє Волинська єпархія православної церкви України.



Так, 19 січня, в неділю, приблизно о 12.00 хресний хід рушить від кафедрального собору Святої Трійці до берега Стиру (пляж Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки), де відбудеться велике освячення води.



Загалом розпорядок богослужінь у головному храмі єпархії такий: 18 січня, навечір’я Богоявлення (Хрещенський свят-вечір), 9.00 – літургія, вечірня, а також велике освячення води на соборному майдані; 17.00 – Всенічна.



19 січня, Богоявлення, Хрещення Господнє, 7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – літургія в нижньому храмі собору, 10.00 – літургія у верхньому храмі, 12.00 – хресний хід і велике освячення води.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 19 січня відбудеться хресний хід та велике освячення води.Про це повідомляє Волинська єпархія православної церкви України.Так, 19 січня, в неділю, приблизно о 12.00 хресний хід рушить від кафедрального собору Святої Трійці до берега Стиру (пляж Центрального парку культури та відпочинку ім. Лесі Українки), де відбудеться велике освячення води.Загалом розпорядок богослужінь у головному храмі єпархії такий: 18 січня, навечір’я Богоявлення (Хрещенський свят-вечір), 9.00 – літургія, вечірня, а також велике освячення води на соборному майдані; 17.00 – Всенічна.19 січня, Богоявлення, Хрещення Господнє, 7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – літургія в нижньому храмі собору, 10.00 – літургія у верхньому храмі, 12.00 – хресний хід і велике освячення води.

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