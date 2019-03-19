У Рожищенському районі люди викидають на сміттєзвалище туші свиней. ФОТО





Фото мертвої свині нещодавно опублікував у соцмережі Instagram житель села Рудня. Кореспондент



За словами чоловіка, якого зустріли на сміттєзвалищі, тут часто можна побачити туші мертвих тварин. Викидають не лише свиней. На підтвердження своїх слів чоловік показав на мертву свиню, яка лежала за кілька метрів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На сміттєзвалище між селами Дубище і Рудня Рожищенського району викидають туші мертвих тварин. Їх навіть не закопують, а просто залишають поверх іншого сміття.Фото мертвої свині нещодавно опублікував у соцмережі Instagram житель села Рудня. Кореспондент Район.Рожище відправився за вказаною локацією.За словами чоловіка, якого зустріли на сміттєзвалищі, тут часто можна побачити туші мертвих тварин. Викидають не лише свиней. На підтвердження своїх слів чоловік показав на мертву свиню, яка лежала за кілька метрів.

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