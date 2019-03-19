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У Рожищенському районі люди викидають на сміттєзвалище туші свиней. ФОТО

У Рожищенському районі люди викидають на сміттєзвалище туші свиней. ФОТО
На сміттєзвалище між селами Дубище і Рудня Рожищенського району викидають туші мертвих тварин. Їх навіть не закопують, а просто залишають поверх іншого сміття.

Фото мертвої свині нещодавно опублікував у соцмережі Instagram житель села Рудня. Кореспондент Район.Рожище відправився за вказаною локацією.

За словами чоловіка, якого зустріли на сміттєзвалищі, тут часто можна побачити туші мертвих тварин. Викидають не лише свиней. На підтвердження своїх слів чоловік показав на мертву свиню, яка лежала за кілька метрів.

У Рожищенському районі люди викидають на сміттєзвалище туші свиней. ФОТО
У Рожищенському районі люди викидають на сміттєзвалище туші свиней. ФОТО
У Рожищенському районі люди викидають на сміттєзвалище туші свиней. ФОТО

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Теги: туші, свині
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Коментарі 3
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хто винен Порошенко !!! їм вже нічого не допоможе !
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хто винен Порошенко !!! їм вже нічого не допоможе !
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Не люди ,а бидло .
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