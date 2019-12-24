Шахраї використали документи волинянина і оформили на нього чималий кредит

На Волині шахраї вкотре "розводять" довірливих людей на гроші.Так, 16 січня, до поліції звернулося четверо людей із заявами про шахрайства, - інформує пресслужба ГУНП у Волинській області.Ковельчанку ошукали шахраї під приводом продажу одягу через мережу інтернет. Жінка перерахувала 1,5 тис. грн на вказаний зловмисниками рахунок та очікуваного замовлення так і не отримала.Житель Старовижівського району повідомив, що шахраї, скориставшись його документами, оформили кредит на його ім’я на понад 26 тисяч гривень.До Луцького районного відділення поліції звернувся також житель Івано-Франківщини та повідомив, що ще у 2018 році візуально знайомий чоловік під приводом виготовлення довідки заволодів грошима потерпілого у сумі 50 дол. США.Учора в Луцьку близько 16 години зловмисник замінив потерпілому гроші на сувенірні купюри номіналом по 500 грн. Внаслідок шахрайства заявник втратив 2,5 тис. грн.Поліція Волині вкотре застерігає громадян бути уважними. Якщо потерпіли від шахраїв, одразу ж повідомляйте поліцію за номером телефону «102».