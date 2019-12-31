вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Майже пустка: яким був 33-ій квартал у Луцьку 40 років тому. РЕТРОФОТО

Майже пустка: яким був 33-ій квартал у Луцьку 40 років тому. РЕТРОФОТО
Показали, яким вигляд мав 33-ій квартал у Луцьку у 1980-их роках.

Фото на своїй сторінці у facebook розмістила дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.

За її словами, світлини зробив Володимир Боровик.

"Кожен день ходжу вулицями свого району і не помічаю, як летить час, а коли гляну на ці фото... ніби все було в іншому житті", - зауважила дослідниця.
Майже пустка: яким був 33-ій квартал у Луцьку 40 років тому. РЕТРОФОТО
Майже пустка: яким був 33-ій квартал у Луцьку 40 років тому. РЕТРОФОТО
Майже пустка: яким був 33-ій квартал у Луцьку 40 років тому. РЕТРОФОТО
Майже пустка: яким був 33-ій квартал у Луцьку 40 років тому. РЕТРОФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 33 квартал, Луцьк, ретрофото
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 18 і 19 січня
Сьогодні, 20:00
У Києві викрили підпільний дитячий садочок.ФОТО
Сьогодні, 19:43
Майже пустка: яким був 33-ій квартал у Луцьку 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:32
У Луцьку презентували вишиту книгу, яка не має аналогів у світі. ФОТО
Сьогодні, 19:03
Із нового перинатального центру у Луцьку виписали першу пацієнтку. ВІДЕО
Сьогодні, 18:52
Схожі новини
Якими були фонтани на Театральному майдані Луцька 40 років тому. РЕТРОФОТО Якими були фонтани на Театральному майдані Луцька 40 років тому. РЕТРОФОТО
31 грудень, 2019, 16:43
Із квестами і танцями: як у Луцьку у 30-х роках проходили акції Червоного Хреста. РЕТРОФОТО Із квестами і танцями: як у Луцьку у 30-х роках проходили акції Червоного Хреста. РЕТРОФОТО
07 грудень, 2019, 17:06
Якою була вулиця Данила Галицького у Луцьку. РЕТРОФОТО Якою була вулиця Данила Галицького у Луцьку. РЕТРОФОТО
19 листопад, 2019, 18:19
Луцький фотограф показав світлини з параду 1985 року Луцький фотограф показав світлини з параду 1985 року
08 листопад, 2019, 06:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У волинській громаді відкриють сучасний ЦНАП
Сьогодні, 20:38
 0
Захоплюється бальними танцями і шахматами: син волинського Героя очікує сюрпризів на день народження
Сьогодні, 20:29
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 18 і 19 січня
Сьогодні, 20:00
 0
У Києві викрили підпільний дитячий садочок.ФОТО
Сьогодні, 19:43
 0
Майже пустка: яким був 33-ій квартал у Луцьку 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:32
 0
Медіа
відео
1/8