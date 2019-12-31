Майже пустка: яким був 33-ій квартал у Луцьку 40 років тому. РЕТРОФОТО

Показали, яким вигляд мав 33-ій квартал у Луцьку у 1980-их роках.Фото на своїй сторінці у facebook розмістила дослідницяЗа її словами, світлини зробив Володимир Боровик."Кожен день ходжу вулицями свого району і не помічаю, як летить час, а коли гляну на ці фото... ніби все було в іншому житті", - зауважила дослідниця.