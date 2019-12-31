Майже пустка: яким був 33-ій квартал у Луцьку 40 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 19:32
Показали, яким вигляд мав 33-ій квартал у Луцьку у 1980-их роках.
Фото на своїй сторінці у facebook розмістила дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
За її словами, світлини зробив Володимир Боровик.
"Кожен день ходжу вулицями свого району і не помічаю, як летить час, а коли гляну на ці фото... ніби все було в іншому житті", - зауважила дослідниця.
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Фото на своїй сторінці у facebook розмістила дослідниця Тетяна Яцечко-Блаженко.
За її словами, світлини зробив Володимир Боровик.
"Кожен день ходжу вулицями свого району і не помічаю, як летить час, а коли гляну на ці фото... ніби все було в іншому житті", - зауважила дослідниця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 19:32
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