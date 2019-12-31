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Якою буде погода на Волині на Водохреще

Якою буде погода на Волині на Водохреще
19 січня на Волині прогнозують мiнливу хмарнiсть. Без опадiв.

Вiтер пiвденний, 5-10 м/с. Температура вночi 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

19 січня відзначається свято Хрещення Господнього або Богоявлення. За погодою цього дня прогнозували погоду на літо. Якщо холодна, ясна погода — літо засушливим буде. Похмура і сніжна — на рясний урожай. У давнину говорили: “День теплий — хліб темний (густий)”, отже, варто було очікувати хорошого врожаю хлібів. Також на хороший врожай вказували сині хмари та сніг пластівцями.

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Теги: погода, прогноз погоди
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