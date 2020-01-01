Розповіли про стан голови Війницької ОТГ, який постраждав в аварії поблизу Володимира
Сьогодні, 17:10
Голова Війницької ОТГ Сергій Вербицький, який постраждав у ДТП поблизу Володимира-Волинського, перебуває на лікуванні у Володимир-Волинському територіальному медичному об'єднанні.
Про це Район.Локачі повідомив головний лікар Володимир-Волинського ТМО.
Стан 59-річного чоловіка – середньої важкості. Як розповів лікар, загрози життю немає.
Нагадаємо, що аварія сталася 17 січня, вранці на автодорозі поблизу сіл Яковичі Володимир-Волинського району. Близько 8:00 автомобіль Toyota Camry під керуванням 25-річного жителя цього ж району зіткнувся з автомобілем Mitsubishi L200, який здійснював висадку пасажирів.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля Mitsubishi L200. Його доставили в приймальне відділення Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.
Як стало відомо, що в аварії постраждав голова Війницької ОТГ Сергій Вербицький.
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Про це Район.Локачі повідомив головний лікар Володимир-Волинського ТМО.
Стан 59-річного чоловіка – середньої важкості. Як розповів лікар, загрози життю немає.
Нагадаємо, що аварія сталася 17 січня, вранці на автодорозі поблизу сіл Яковичі Володимир-Волинського району. Близько 8:00 автомобіль Toyota Camry під керуванням 25-річного жителя цього ж району зіткнувся з автомобілем Mitsubishi L200, який здійснював висадку пасажирів.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля Mitsubishi L200. Його доставили в приймальне відділення Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.
Як стало відомо, що в аварії постраждав голова Війницької ОТГ Сергій Вербицький.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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