Розповіли про стан голови Війницької ОТГ, який постраждав в аварії поблизу Володимира

Сергій Вербицький, який



Про це



Стан 59-річного чоловіка – середньої важкості. Як розповів лікар, загрози життю немає.



Нагадаємо, що аварія сталася 17 січня, вранці на автодорозі поблизу сіл Яковичі Володимир-Волинського району. Близько 8:00 автомобіль Toyota Camry під керуванням 25-річного жителя цього ж району зіткнувся з автомобілем Mitsubishi L200, який здійснював висадку пасажирів.



Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля Mitsubishi L200. Його доставили в приймальне відділення Володимир-Волинського територіального медичного об’єднання.



Як стало відомо, що в аварії постраждав голова Війницької ОТГ Сергій Вербицький.

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