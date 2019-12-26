Рибалка «здав» браконьєра, який поставив сітку на заплаві річки Стир
Сьогодні, 17:36
На заплаві річки Стир в урочищі Чебені Рожищенського району браконьєр поставив сітку.
Так, 16 січня до рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужого рибалки про сітку, - повідомляє пресслужба рибоохоронного патруля у Волинській області.
Інспектори рибоохорони виїхали на місце правопорушення, де згодом знайшли безхазяйну риболовецьку сітку. У сітці знаходилося 10 кілограмів риби. Оскільки риба була жива, то її випустили у воду.
Відтак, рибпатрульні склали акт про виявлення безхазяйного майна, а заборонене знаряддя лову вилучили.
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Так, 16 січня до рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужого рибалки про сітку, - повідомляє пресслужба рибоохоронного патруля у Волинській області.
Інспектори рибоохорони виїхали на місце правопорушення, де згодом знайшли безхазяйну риболовецьку сітку. У сітці знаходилося 10 кілограмів риби. Оскільки риба була жива, то її випустили у воду.
Відтак, рибпатрульні склали акт про виявлення безхазяйного майна, а заборонене знаряддя лову вилучили.
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