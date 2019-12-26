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Рибалка «здав» браконьєра, який поставив сітку на заплаві річки Стир

Рибалка «здав» браконьєра, який поставив сітку на заплаві річки Стир
На заплаві річки Стир в урочищі Чебені Рожищенського району браконьєр поставив сітку.

Так, 16 січня до рибоохоронного патруля надійшло повідомлення від небайдужого рибалки про сітку, - повідомляє пресслужба рибоохоронного патруля у Волинській області.

Інспектори рибоохорони виїхали на місце правопорушення, де згодом знайшли безхазяйну риболовецьку сітку. У сітці знаходилося 10 кілограмів риби. Оскільки риба була жива, то її випустили у воду.

Відтак, рибпатрульні склали акт про виявлення безхазяйного майна, а заборонене знаряддя лову вилучили.

Рибалка «здав» браконьєра, який поставив сітку на заплаві річки Стир
Рибалка «здав» браконьєра, який поставив сітку на заплаві річки Стир
Рибалка «здав» браконьєра, який поставив сітку на заплаві річки Стир

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Теги: риба, патруль, Волинь, сітки
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