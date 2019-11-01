На Волині вперше за 6 років виявили смертельну недугу: хворий – у важкому стані





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.



Чоловік звернувся за медичною допомогою та його госпіталізували в реанімаційне відділення 10 січня, на 10 день після отримання травми – обмороження ступні, що сприяло інфікуванню рани.



У хворого серед симптомів були — біль м’язів спини, нижніх кінцівок та шиї, утруднення вимови, підвищення температури тіла, судоми. Отримав протиправцевий людський імуноглобулін, симптоматичне лікування триває. Стан хворого — важкий.



Згідно з наданою медичною документацією, хворий щеплений за віком, в дорослому віці отримав щеплення проти правцю у 16, 30 років, останнє щеплення отримав в 2013 році.



За даними ДУ «Центр громадського здоров’я» в поточному році від правця померла жінка



Останній випадок у Волинській області зареєстрували у 2013 році (Ківерцівський район).

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