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На Волині вперше за 6 років виявили смертельну недугу: хворий – у важкому стані

На Волині вперше за 6 років виявили смертельну недугу: хворий – у важкому стані
На Волині виявили правець в 43-річного мешканця Локачинського району.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Чоловік звернувся за медичною допомогою та його госпіталізували в реанімаційне відділення 10 січня, на 10 день після отримання травми – обмороження ступні, що сприяло інфікуванню рани.

У хворого серед симптомів були — біль м’язів спини, нижніх кінцівок та шиї, утруднення вимови, підвищення температури тіла, судоми. Отримав протиправцевий людський імуноглобулін, симптоматичне лікування триває. Стан хворого — важкий.

Згідно з наданою медичною документацією, хворий щеплений за віком, в дорослому віці отримав щеплення проти правцю у 16, 30 років, останнє щеплення отримав в 2013 році.

За даними ДУ «Центр громадського здоров’я» в поточному році від правця померла жінка 52-річного віку з Полтавщини. За 11 місяців 2019 року в Україні зареєстрували 15 випадків правця, з яких один летальний.

Останній випадок у Волинській області зареєстрували у 2013 році (Ківерцівський район).

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Теги: здоров'я, медицина, правець, Волинь
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