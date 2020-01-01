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Уродженку Волині, яка загинула в авіакатастрофі в Ірані, поховають у Києві, – ЗМІ

Уродженку Волині, яка загинула в авіакатастрофі в Ірані, поховають у Києві, – ЗМІ
Юлію Сологуб, бортпровідницю літака МАУ, який зазнав авіакатастрофи в Ірані, поховають в Києві на Дарницькому кладовищі.

Про місце поховання журналістам БУГу розповіли знайомі загиблої бортпровідниці.

Нагадаємо, 15-го січня експерти МВС України, які перебувають в Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11-ох загиблих в авіакатастрофі українців.

У сюжеті ТСН за 17-те січня йдеться про те, що тіла українців повернуть на батьківщину в найближчі два дні. Колишня цивільна дружина одного із загиблих оприлюднила час церемонії прощання. Воно має відбутися 19-го січня на летовищі у Борисполі у терміналі Б з 14-15:00 до 19-20:00 орієнтовно, поховання заплановані вже на 20-те січня.

Юлію Сологуб поховають на Дарницькому кладовищі.

Дівчина працювала бортпровідником з травня 2018-го року. Юлії в грудні виповнилось 25 років, дівчина була заміжня.

Нагадаємо, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України, що перевозив 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, зазнав аварії за кілька хвилин після вильоту з Міжнародного аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Всі, хто був на борту - загинули.

Серед загиблих - 11 українців, зокрема, 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.
Уродженку Волині, яка загинула в авіакатастрофі в Ірані, поховають у Києві, – ЗМІ
Уродженку Волині, яка загинула в авіакатастрофі в Ірані, поховають у Києві, – ЗМІ

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Теги: авіакатастрофа, Тегеран, Юлія Сологуб, похорон, Київ
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