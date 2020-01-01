Уродженку Волині, яка загинула в авіакатастрофі в Ірані, поховають у Києві, – ЗМІ
Сьогодні, 17:17
Юлію Сологуб, бортпровідницю літака МАУ, який зазнав авіакатастрофи в Ірані, поховають в Києві на Дарницькому кладовищі.
Про місце поховання журналістам БУГу розповіли знайомі загиблої бортпровідниці.
Нагадаємо, 15-го січня експерти МВС України, які перебувають в Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11-ох загиблих в авіакатастрофі українців.
У сюжеті ТСН за 17-те січня йдеться про те, що тіла українців повернуть на батьківщину в найближчі два дні. Колишня цивільна дружина одного із загиблих оприлюднила час церемонії прощання. Воно має відбутися 19-го січня на летовищі у Борисполі у терміналі Б з 14-15:00 до 19-20:00 орієнтовно, поховання заплановані вже на 20-те січня.
Юлію Сологуб поховають на Дарницькому кладовищі.
Дівчина працювала бортпровідником з травня 2018-го року. Юлії в грудні виповнилось 25 років, дівчина була заміжня.
Нагадаємо, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України, що перевозив 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, зазнав аварії за кілька хвилин після вильоту з Міжнародного аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Всі, хто був на борту - загинули.
Серед загиблих - 11 українців, зокрема, 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.
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Про місце поховання журналістам БУГу розповіли знайомі загиблої бортпровідниці.
Нагадаємо, 15-го січня експерти МВС України, які перебувають в Тегерані, отримали ДНК-профілі останків всіх 11-ох загиблих в авіакатастрофі українців.
У сюжеті ТСН за 17-те січня йдеться про те, що тіла українців повернуть на батьківщину в найближчі два дні. Колишня цивільна дружина одного із загиблих оприлюднила час церемонії прощання. Воно має відбутися 19-го січня на летовищі у Борисполі у терміналі Б з 14-15:00 до 19-20:00 орієнтовно, поховання заплановані вже на 20-те січня.
Юлію Сологуб поховають на Дарницькому кладовищі.
Дівчина працювала бортпровідником з травня 2018-го року. Юлії в грудні виповнилось 25 років, дівчина була заміжня.
Нагадаємо, пасажирський літак Міжнародних авіаліній України, що перевозив 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, зазнав аварії за кілька хвилин після вильоту з Міжнародного аеропорту Імама Хомейні у Тегерані. Всі, хто був на борту - загинули.
Серед загиблих - 11 українців, зокрема, 2 пасажирів та 9 членів екіпажу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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