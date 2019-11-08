На Волині підприємство незаконно використовувало землі заказника

Прокуратура Волині вжила заходів до повернення лісової ділянки площею 2,3 га на території загальнозоологічного заказника місцевого значення «Озерянський» з незаконного користування одним із підприємств.Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.Прокурори з'ясували, що розпорядженням виконувача обов’язків голови Волинської ОДА від 04 листопада 2019 року цю ділянку виділили підприємству у довгострокове тимчасове платне користування терміном на 20 років для використання з метою культурно-оздоровчих та рекреаційних цілей.Проте, згідно Положення про заказник, передача його території у господарське використання, оренду та здійснення у заказнику будівництва споруд, не пов'язаних з охороною його території, забороняється.Окрім того, у підприємства, яке обґрунтовувало свою потребу у виділенні ділянки необхідністю забезпечення організованого відпочинку громадян та встановлення тимчасових об’єктів із легких збірно-розбірних конструкцій, на час прийняття розпорядження був відсутній статус суб’єкта рекреаційного діяльності.Виходячи з цього, прокуратура області ініціювала перед головою Волинської облдержадміністрації питання про скасування розпорядження про виділення підприємству ділянки в заказнику.За результатами розгляду листа прокуратури області розпорядженням голови ВОДА від 16 січня 2020 року розпорядження про виділення землі визнано таким, що втратило чинність.Окрім того, Турійський відділ поліції розслідує кримінальне провадження за фактом використання частини території заказника під розміщення групи споруд для потреб ведення мисливського господарства всупереч вимогам Закону України "Про природно-заповідний фонд України" та Положення про заказник.