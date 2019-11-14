Google оголосив про нову політику конфіденційності





Файли cookie відстежують інтернет-активність користувачів та дозволяють цифровим видавцям орієнтуватися на відповідну рекламу. Технологічні фірми стикаються з тиском посилити захист конфіденційності на тлі все частіших випадків витоку персональних даних.



В той же час аналітики стверджують, що цей крок надає Google більше контролю над ринком цифрової реклами, де він і так вже є головним гравцем.



Alphabet − головна компанія Google − отримує більшу частину своїх доходів саме від продажу реклами. Щоб зробити рекламу більш особистою, веб-браузери збирають невеликі шматочки інформації, що дозволяє їм створювати профіль вподобань користувачів та аналізувати їх звички в Інтернеті.



Що таке cookies?



Простіше кажучи, веб-файли cookie − це приховані файли, які веб-сайт може розміщувати на комп’ютері або пристрої відвідувача. Вони можуть реєструвати детальну інформацію про те, як той чи інший користувач поводить себе в Інтернеті, запам’ятовуючи, хто вони, що їм подобається і що вони робили раніше.



HowStuffWorks описує їх так: «Cookie − це фрагмент тексту, який веб-сервер може зберігати на жорсткому диску користувача. Файли cookie дозволяють веб-сайту зберігати інформацію на машині користувача та пізніше отримувати її».



Файли cookie можуть відстежувати, коли відвідувач заходить на веб-сайт, а також стежити за тим, що він там робить. Коли цей відвідувач повернеться, ця інформація потім може бути використана для адаптації його досвіду, автоматично налаштовуючи сайт відповідно до його уподобань. Таким чином, вони записують інформацію, що включає в себе те, які саме веб-сайти було відвідано, які товари були додані до кошика покупок, або інформацію, отриману при заповненні цифрових форм, наприклад, імена та паролі тощо.



Файли cookie, розміщені самим веб-сайтом, називаються «файлами cookie перших сторін», а ті, які встановлюються іншими веб-сайтами (які розміщують контент на веб-сайті), називаються «сторонні файли cookie». Веб-сайт зможе отримати лише інформацію, розміщену на машині відвідувача. Він не може отримати нічого з інших файлів cookie чи іншої інформації, що зберігається на пристрої.



Компанії використовують ці дані, щоб дізнатися про діяльність людей в Інтернеті. Гіганти технологій та роздрібної торгівлі, такі як PokerStars,



Введення нової політики, яку називають «privacy sandbox» (пісочниця конфіденційності), передбачатиме, що сторонні рекламодавці будуть змушені пройти через Google для отримання інформації про користувачів Інтернету.



А от критики вважають, що така перевага, зробить ринок менш справедливим та безпечним. «Це представляє основну проблему з точки зору конкуренції. Це ще один приклад обмеження Google конкурентського доступу до рекламних даних з метою забезпечення захисту конфіденційності користувачів», − заявила Діна Шрінівасан, юрист, що працює з питаннями конкуренції.



Компанія Apple вжила заходів щодо обмеження доступу сторонніх сторін до файлів cookie та підвищення конфіденційності у 2017 році та здійснила подальші кроки для вдосконалення захисту даних минулого травня. Їх функція захисту та інтелектуальна профілактика відстеження скорочує тривалість життя файлів cookie, використовуваних веб-браузером Apple Safari.



Доля цифрових рекламодавців знизилась після новин про нові правила, які обмежать їхню здатність підстроювати рекламу під людей та їх вподобання. Google заявив, що його нова політика буде впроваджена протягом двох років. Компанія оголосила про плани обмежити доступ третіх сторін до файлів cookie у серпні 2019 року, проте рекламодавці сподівалися мати більше часу для підготовки до її впровадження.



У своїй заяві директор компанії Chrome Engineering, Джастін Шух, заявив, що компаніям та рекламодавцям потрібно створити «надійну та стійку мережу разом». «Користувачі вимагають більшої конфіденційності − включаючи прозорість,



Файли cookie використовуються веб-браузерами вже більше двох десятиліть, але останні масштабні порушення даних викликають занепокоєння щодо того, скільки даних там зберігається і хто має до них доступ.



Питання захисту даних, конфіденційності та







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Щоб зробити рекламу більш особистою, веб-браузери збирають невеликі шматочки інформації, що дозволяє їм створювати профіль вподобань користувачів та аналізувати їх звички в Інтернеті.Простіше кажучи, веб-файли cookie − це приховані файли, які веб-сайт може розміщувати на комп’ютері або пристрої відвідувача. Вони можуть реєструвати детальну інформацію про те, як той чи інший користувач поводить себе в Інтернеті, запам’ятовуючи, хто вони, що їм подобається і що вони робили раніше.HowStuffWorks описує їх так: «Cookie − це фрагмент тексту, який веб-сервер може зберігати на жорсткому диску користувача. Файли cookie дозволяють веб-сайту зберігати інформацію на машині користувача та пізніше отримувати її».Файли cookie можуть відстежувати, коли відвідувач заходить на веб-сайт, а також стежити за тим, що він там робить. Коли цей відвідувач повернеться, ця інформація потім може бути використана для адаптації його досвіду, автоматично налаштовуючи сайт відповідно до його уподобань. Таким чином, вони записують інформацію, що включає в себе те, які саме веб-сайти було відвідано, які товари були додані до кошика покупок, або інформацію, отриману при заповненні цифрових форм, наприклад, імена та паролі тощо.Файли cookie, розміщені самим веб-сайтом, називаються «файлами cookie перших сторін», а ті, які встановлюються іншими веб-сайтами (які розміщують контент на веб-сайті), називаються «сторонні файли cookie». Веб-сайт зможе отримати лише інформацію, розміщену на машині відвідувача. Він не може отримати нічого з інших файлів cookie чи іншої інформації, що зберігається на пристрої.Компанії використовують ці дані, щоб дізнатися про діяльність людей в Інтернеті. Гіганти технологій та роздрібної торгівлі, такі як Facebook Aliexpress використовують файли cookie для управління безпекою своїх сайтів, збору інформації про використання користувачами, вивчення моделей відвідувань та проведення реклами на основі інтересів. Це, в свою чергу, допомагає їх партнерам відстежувати відвідування сайтів користувачами, обробляти замовлення, відстежувати прогрес та участь у акціях та багато іншого.Введення нової політики, яку називають «privacy sandbox» (пісочниця конфіденційності), передбачатиме, що сторонні рекламодавці будуть змушені пройти через Google для отримання інформації про користувачів Інтернету.А от критики вважають, що така перевага, зробить ринок менш справедливим та безпечним. «Це представляє основну проблему з точки зору конкуренції. Це ще один приклад обмеження Google конкурентського доступу до рекламних даних з метою забезпечення захисту конфіденційності користувачів», − заявила, юрист, що працює з питаннями конкуренції.Компанія Apple вжила заходів щодо обмеження доступу сторонніх сторін до файлів cookie та підвищення конфіденційності у 2017 році та здійснила подальші кроки для вдосконалення захисту даних минулого травня. Їх функція захисту та інтелектуальна профілактика відстеження скорочує тривалість життя файлів cookie, використовуваних веб-браузером Apple Safari.Доля цифрових рекламодавців знизилась після новин про нові правила, які обмежать їхню здатність підстроювати рекламу під людей та їх вподобання. Google заявив, що його нова політика буде впроваджена протягом двох років. Компанія оголосила про плани обмежити доступ третіх сторін до файлів cookie у серпні 2019 року, проте рекламодавці сподівалися мати більше часу для підготовки до її впровадження.У своїй заяві директор компанії Chrome Engineering,, заявив, що компаніям та рекламодавцям потрібно створити «надійну та стійку мережу разом». «Користувачі вимагають більшої конфіденційності − включаючи прозорість, вибір та контроль за тим , як використовуються їхні дані − і зрозуміло, що екосистема в Інтернеті повинна розвиватися для задоволення цих зростаючих потреб», − написав він.Файли cookie використовуються веб-браузерами вже більше двох десятиліть, але останні масштабні порушення даних викликають занепокоєння щодо того, скільки даних там зберігається і хто має до них доступ.Питання захисту даних, конфіденційності та безпеки в Інтернеті залишаються пріоритетними в усьому світі. Але технології ніколи не сидять на місці. Нові розробки відбуваються постійно, в тому числі в тому, як використовуються файли cookie та як відстежується онлайн-діяльність людей.

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