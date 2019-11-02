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У Києві викрили підпільний дитячий садочок.ФОТО

У Києві викрили підпільний дитячий садочок.ФОТО
У Києві викрили так званий «дитячий садочок», який не мав дозвільних документів та не відповідав санітарно-гігієнічним вимогам.

До Подільського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що в приватному будинку на вулиці Достоєвського незаконно функціонує дитячий садочок, де утримують більше 10 дітей, - пише Нацполіція у Київській області.

За вказаною адресою негайно виїхали начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, голова Подільської районної державної адміністрації Віктор Смирнов, слідчо-оперативна група територіального підрозділу та соціальні служби.

На місці події поліцейські виявили 11 малолітніх, які перебували на вулиці. Чоловік, який знаходився поруч, при появі правоохоронців одразу завів дітей до будинку та від спілкування відмовився.

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, працівники поліції через невідкладний обшук потрапили всередину, де окрім чоловіка виявили ще двох жінок, які не мали жодного відношення до малолітніх.

«Всередині ми встановили, що перебування дітей в цьому приміщенні становить для них небезпеку – недотримання санітарно-гігієнічних вимог, відсутність відповідної пожежної безпеки, невідповідність норм харчування. Малолітніх дітей було передано батькам, яких ми викликали на місце для з’ясування обставин. У подальшому працівники сектору ювенальної превенції перевірять вказані родини з метою встановити причини, які штовхають батьків залишати свої дітей в невідповідних для цього умовах», - додав правоохоронець.

За вказаним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

У Києві викрили підпільний дитячий садочок.ФОТО
У Києві викрили підпільний дитячий садочок.ФОТО
У Києві викрили підпільний дитячий садочок.ФОТО
У Києві викрили підпільний дитячий садочок.ФОТО


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Теги: Київ, незаконний садочок, поліція
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