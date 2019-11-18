У волинській громаді відкриють сучасний ЦНАП
Сьогодні, 20:38
19 січня 2020 року Павлівська сільська рада Іваничівського району Волинської області відкриє Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Про це йдеться на сайті громади.
Новий Центр забезпечить більше 8 тисяч жителів ОТГ та Іваничівського району доступом до високоякісних адміністративних послуг. У ремонт будівлі, де розмістився ЦНАП, громада вклала понад 1 мільйон гривень власних коштів, в межах 1 мільйона гривень - кошти інфраструктурної субвенції та біля 6 мільйонів гривень кошти ДФРР.
Допомогу в розробці сучасного дизайну, будівництві, інституційному створенні ЦНАП, а також в оснащенні центру технікою зі спеціалізованим програмним забезпеченням та меблями громаді надала Програма «U-LEAD з Європою».
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - це єдине місце, де можна отримати найнеобхідніші адміністративні послуги у комфортних умовах. Створення та функціонування ЦНАПів за принципом єдиного вікна регулюється Законом України «Про адміністративні послуги».
Створення ЦНАПів в об’єднаних територіальних громадах стало можливим завдяки реформі децентралізації - передачі повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей - органам місцевого самоврядування з 2014 року.
ЦНАП в ПавлівськійОТГ створено за підтримки Програми “U-LEAD з Європою”. «U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.
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Про це йдеться на сайті громади.
Новий Центр забезпечить більше 8 тисяч жителів ОТГ та Іваничівського району доступом до високоякісних адміністративних послуг. У ремонт будівлі, де розмістився ЦНАП, громада вклала понад 1 мільйон гривень власних коштів, в межах 1 мільйона гривень - кошти інфраструктурної субвенції та біля 6 мільйонів гривень кошти ДФРР.
Допомогу в розробці сучасного дизайну, будівництві, інституційному створенні ЦНАП, а також в оснащенні центру технікою зі спеціалізованим програмним забезпеченням та меблями громаді надала Програма «U-LEAD з Європою».
Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - це єдине місце, де можна отримати найнеобхідніші адміністративні послуги у комфортних умовах. Створення та функціонування ЦНАПів за принципом єдиного вікна регулюється Законом України «Про адміністративні послуги».
Створення ЦНАПів в об’єднаних територіальних громадах стало можливим завдяки реформі децентралізації - передачі повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей - органам місцевого самоврядування з 2014 року.
ЦНАП в ПавлівськійОТГ створено за підтримки Програми “U-LEAD з Європою”. «U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.
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