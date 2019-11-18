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У волинській громаді відкриють сучасний ЦНАП

У волинській громаді відкриють сучасний ЦНАП
19 січня 2020 року Павлівська сільська рада Іваничівського району Волинської області відкриє Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Про це йдеться на сайті громади.

Новий Центр забезпечить більше 8 тисяч жителів ОТГ та Іваничівського району доступом до високоякісних адміністративних послуг. У ремонт будівлі, де розмістився ЦНАП, громада вклала понад 1 мільйон гривень власних коштів, в межах 1 мільйона гривень - кошти інфраструктурної субвенції та біля 6 мільйонів гривень кошти ДФРР.

Допомогу в розробці сучасного дизайну, будівництві, інституційному створенні ЦНАП, а також в оснащенні центру технікою зі спеціалізованим програмним забезпеченням та меблями громаді надала Програма «U-LEAD з Європою».

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - це єдине місце, де можна отримати найнеобхідніші адміністративні послуги у комфортних умовах. Створення та функціонування ЦНАПів за принципом єдиного вікна регулюється Законом України «Про адміністративні послуги».

Створення ЦНАПів в об’єднаних територіальних громадах стало можливим завдяки реформі децентралізації - передачі повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей - органам місцевого самоврядування з 2014 року.

ЦНАП в ПавлівськійОТГ створено за підтримки Програми “U-LEAD з Європою”. «U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.

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Теги: Павлівська ОТГ, новий ЦНАП
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