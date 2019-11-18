У волинській громаді відкриють сучасний ЦНАП





Про це йдеться



Новий Центр забезпечить більше 8 тисяч жителів ОТГ та Іваничівського району доступом до високоякісних адміністративних послуг. У ремонт будівлі, де розмістився ЦНАП, громада вклала понад 1 мільйон гривень власних коштів, в межах 1 мільйона гривень - кошти інфраструктурної субвенції та біля 6 мільйонів гривень кошти ДФРР.



Допомогу в розробці сучасного дизайну, будівництві, інституційному створенні ЦНАП, а також в оснащенні центру технікою зі спеціалізованим програмним забезпеченням та меблями громаді надала Програма «U-LEAD з Європою».



Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - це єдине місце, де можна отримати найнеобхідніші адміністративні послуги у комфортних умовах. Створення та функціонування ЦНАПів за принципом єдиного вікна регулюється Законом України «Про адміністративні послуги».



Створення ЦНАПів в об’єднаних територіальних громадах стало можливим завдяки реформі децентралізації - передачі повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей - органам місцевого самоврядування з 2014 року.



ЦНАП в ПавлівськійОТГ створено за підтримки Програми “U-LEAD з Європою”. «U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19 січня 2020 року Павлівська сільська рада Іваничівського району Волинської області відкриє Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).Про це йдеться на сайті громади. Новий Центр забезпечить більше 8 тисяч жителів ОТГ та Іваничівського району доступом до високоякісних адміністративних послуг. У ремонт будівлі, де розмістився ЦНАП, громада вклала понад 1 мільйон гривень власних коштів, в межах 1 мільйона гривень - кошти інфраструктурної субвенції та біля 6 мільйонів гривень кошти ДФРР.Допомогу в розробці сучасного дизайну, будівництві, інституційному створенні ЦНАП, а також в оснащенні центру технікою зі спеціалізованим програмним забезпеченням та меблями громаді надала Програма «U-LEAD з Європою».Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) - це єдине місце, де можна отримати найнеобхідніші адміністративні послуги у комфортних умовах. Створення та функціонування ЦНАПів за принципом єдиного вікна регулюється Законом України «Про адміністративні послуги».Створення ЦНАПів в об’єднаних територіальних громадах стало можливим завдяки реформі децентралізації - передачі повноважень та фінансів від державної влади якнайближче до людей - органам місцевого самоврядування з 2014 року.ЦНАП в ПавлівськійОТГ створено за підтримки Програми “U-LEAD з Європою”. «U-LEAD з Європою» є міжнародною програмою, яка фінансується Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію