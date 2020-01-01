Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 18 і 19 січня





У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі від -6 до -1 градуса, удень до 0…+4. Вітер південно-західний, західний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу і в неділю в Луцьку, Любешеві, Маневичах, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі буде суха погода за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі від -6 до -1 градуса, удень до 0…+4. Вітер південно-західний, західний, південно-східний і південний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію