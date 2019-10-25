Український клуб вигнав футболіста, який хизувався світлинами з Росії. ФОТО





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З форвардом Ігорем Сікорським розірвав контракт клуб Першої ліги ФК «Агробізнес» (Волочиськ). Команда із Хмельниччини звільнила гравця після демонстративної подорожі до Росії. Сікорський перебував під час зимової паузи в змаганнях у Санкт-Петербурзі і виклав в Інстаграм декілька фотографій на тлі символів російського самодержавства.



«Агробізнес», розриваючи угоду із Сікорським, послався на пункт в угоді, у якому йдеться про те, що гравець зобов’язаний «всебічно сприяти збереженню і підвищенню престижу клубу і команди, не допускати дій, що завдають шкоди їх репутації».



"Коли в Україні війна і з передової привозять важкопоранених та убитих, ледь не щодня у різних куточках України ховають Героїв, українська футбольна громадськість не може стояти осторонь, ніби це її не стосується. Сікорський дискредитував свій клуб, який підтримує українську армію, допомагає бійцям на передовій, в якому кожен футболіст має змогу займатись своєю улюбленою справою, дякуючи захисникам України, що зберігають в Україні мирне життя", — йдеться у заяві клубу.



У Волочиську нагадали, що доки футболіст в екіпіровці «Агробізнесу» відпочивав у країні-окупанті, лише за один день з передової переправили дев’ять важкопоранених бійців, ще двоє загинули.



На клубному сайті показали скріншот гравця із Інстаграму. Під фото із Санкт-Петербургу Сікорський відповів одному із дописувачів про те, що «він ще грає в „Агробізнесі“». Клуб на сайті підписав це фото: «Ні, вже не граєш».



У цьому сезоні «Агробізнес» поки йде на четвертому місці в Першій лізі, а Сікорський у 18 матчах забив 8 голів. Раніше він грав в українських клубах «Зоря», «Сталь», «Геліос», «Миколаїв», «Верес», «Гірник-Спорт», у латвійському «Даугавпілсі» та «Шейх Рассел» (Бангладеш).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український футбольний клуб "попрощався з гравцем за те, що він їздив до Росії та фотографувався на тлі символів РФ.Про це повідомляє Ракурс З форвардомрозірвав контракт клуб Першої ліги ФК «Агробізнес» (Волочиськ). Команда із Хмельниччини звільнила гравця після демонстративної подорожі до Росії. Сікорський перебував під час зимової паузи в змаганнях у Санкт-Петербурзі і виклав в Інстаграм декілька фотографій на тлі символів російського самодержавства.«Агробізнес», розриваючи угоду із Сікорським, послався на пункт в угоді, у якому йдеться про те, що гравець зобов’язаний «всебічно сприяти збереженню і підвищенню престижу клубу і команди, не допускати дій, що завдають шкоди їх репутації»."Коли в Україні війна і з передової привозять важкопоранених та убитих, ледь не щодня у різних куточках України ховають Героїв, українська футбольна громадськість не може стояти осторонь, ніби це її не стосується. Сікорський дискредитував свій клуб, який підтримує українську армію, допомагає бійцям на передовій, в якому кожен футболіст має змогу займатись своєю улюбленою справою, дякуючи захисникам України, що зберігають в Україні мирне життя", — йдеться у заяві клубу.У Волочиську нагадали, що доки футболіст в екіпіровці «Агробізнесу» відпочивав у країні-окупанті, лише за один день з передової переправили дев’ять важкопоранених бійців, ще двоє загинули.На клубному сайті показали скріншот гравця із Інстаграму. Під фото із Санкт-Петербургу Сікорський відповів одному із дописувачів про те, що «він ще грає в „Агробізнесі“». Клуб на сайті підписав це фото: «Ні, вже не граєш».У цьому сезоні «Агробізнес» поки йде на четвертому місці в Першій лізі, а Сікорський у 18 матчах забив 8 голів. Раніше він грав в українських клубах «Зоря», «Сталь», «Геліос», «Миколаїв», «Верес», «Гірник-Спорт», у латвійському «Даугавпілсі» та «Шейх Рассел» (Бангладеш).

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