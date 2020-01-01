Зеленський не прийняв відставку Гончарука. ВІДЕО
Сьогодні, 21:24
Президент України Володимир Зеленський не прийняв звільнення Олексія Гончарука дав для уряду невідкладні завдання.
Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на Офіс президента.
"Я вирішив надати вам шанс і вашому уряду, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі. Суспільство в цілому і я надали вам і уряду великий відсоток довіри, правильніше сказати, великий кредит довіри. Тому мені здається, що ви ще не розрахувались за цей кредит перед нашим суспільством. І у вас достатньо енергії це зробити», - сказав Володимир Зеленський.
Він додав, що Гончарук «глибоко в економіці, глибоко в усіх сучасних процесах, глибоко у всіх процесах, що відбуваються в уряді».
«Наші депутати цього не знають. Коли вони отримують законопроєкти рішуче непопулярні іноді, які реформаторські, вони не мають час навіть з ними нормально ознайомитись, нормально попрацювати в колмітетах. Це не нормально. Зовсім. Налагодити цей процес, налагодити діалог з депутатами Верховної Ради», - зазначив президент.
Гончарук подякував президентові, сказав, що Зеленський чітко сформулював задачі, які треба виконати. Пообіцяв, що уряд їх розгляне і незабаром виконає.
Президент і прем'єр домовилися, що до 4 лютого Кабмін прозвітує у парламенті.
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Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на Офіс президента.
"Я вирішив надати вам шанс і вашому уряду, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі. Суспільство в цілому і я надали вам і уряду великий відсоток довіри, правильніше сказати, великий кредит довіри. Тому мені здається, що ви ще не розрахувались за цей кредит перед нашим суспільством. І у вас достатньо енергії це зробити», - сказав Володимир Зеленський.
Він додав, що Гончарук «глибоко в економіці, глибоко в усіх сучасних процесах, глибоко у всіх процесах, що відбуваються в уряді».
«Наші депутати цього не знають. Коли вони отримують законопроєкти рішуче непопулярні іноді, які реформаторські, вони не мають час навіть з ними нормально ознайомитись, нормально попрацювати в колмітетах. Це не нормально. Зовсім. Налагодити цей процес, налагодити діалог з депутатами Верховної Ради», - зазначив президент.
Гончарук подякував президентові, сказав, що Зеленський чітко сформулював задачі, які треба виконати. Пообіцяв, що уряд їх розгляне і незабаром виконає.
Президент і прем'єр домовилися, що до 4 лютого Кабмін прозвітує у парламенті.
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