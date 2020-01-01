вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зеленський не прийняв відставку Гончарука. ВІДЕО

Зеленський не прийняв відставку Гончарука. ВІДЕО
Президент України Володимир Зеленський не прийняв звільнення Олексія Гончарука дав для уряду невідкладні завдання.

Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на Офіс президента.

"Я вирішив надати вам шанс і вашому уряду, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі. Суспільство в цілому і я надали вам і уряду великий відсоток довіри, правильніше сказати, великий кредит довіри. Тому мені здається, що ви ще не розрахувались за цей кредит перед нашим суспільством. І у вас достатньо енергії це зробити», - сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що Гончарук «глибоко в економіці, глибоко в усіх сучасних процесах, глибоко у всіх процесах, що відбуваються в уряді».

«Наші депутати цього не знають. Коли вони отримують законопроєкти рішуче непопулярні іноді, які реформаторські, вони не мають час навіть з ними нормально ознайомитись, нормально попрацювати в колмітетах. Це не нормально. Зовсім. Налагодити цей процес, налагодити діалог з депутатами Верховної Ради», - зазначив президент.

Гончарук подякував президентові, сказав, що Зеленський чітко сформулював задачі, які треба виконати. Пообіцяв, що уряд їх розгляне і незабаром виконає.

Президент і прем'єр домовилися, що до 4 лютого Кабмін прозвітує у парламенті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Олексій Гончарук, відставка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Померла молода волинянка, яка боролася з рідкісною недугою
Сьогодні, 22:11
Жителі міста на Волині скаржаться на проблемне сусідство з АЗС. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:56
Зеленський не прийняв відставку Гончарука. ВІДЕО
Сьогодні, 21:24
У волинській громаді відкриють сучасний ЦНАП
Сьогодні, 20:38
Захоплюється бальними танцями і шахматами: син волинського Героя очікує сюрпризів на день народження
Сьогодні, 20:29
Схожі новини
Гончарук написав заяву про відставку Гончарук написав заяву про відставку
Сьогодні, 09:35
В Кабміні прокоментували інформацію про відставку прем'єр-міністра Гончарука В Кабміні прокоментували інформацію про відставку прем'єр-міністра Гончарука
15 січень, 23:34
Російський уряд у повному складі подав у відставку Російський уряд у повному складі подав у відставку
15 січень, 15:52
Повідомили суми компенсацій, які виплатять родинам загиблих українців в Ірані Повідомили суми компенсацій, які виплатять родинам загиблих українців в Ірані
12 січень, 07:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Померла молода волинянка, яка боролася з рідкісною недугою
Сьогодні, 22:11
 0
Жителі міста на Волині скаржаться на проблемне сусідство з АЗС. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 21:56
 0
Зеленський не прийняв відставку Гончарука. ВІДЕО
Сьогодні, 21:24
 0
У волинській громаді відкриють сучасний ЦНАП
Сьогодні, 20:38
 0
Захоплюється бальними танцями і шахматами: син волинського Героя очікує сюрпризів на день народження
Сьогодні, 20:29
 0
Медіа
відео
1/8