Зеленський не прийняв відставку Гончарука. ВІДЕО

Президент Українине прийняв звільненнядав для уряду невідкладні завдання.Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на Офіс президента."Я вирішив надати вам шанс і вашому уряду, якщо ви вирішите деякі речі, які сьогодні дуже важливі. Суспільство в цілому і я надали вам і уряду великий відсоток довіри, правильніше сказати, великий кредит довіри. Тому мені здається, що ви ще не розрахувались за цей кредит перед нашим суспільством. І у вас достатньо енергії це зробити», - сказав Володимир Зеленський.Він додав, що Гончарук «глибоко в економіці, глибоко в усіх сучасних процесах, глибоко у всіх процесах, що відбуваються в уряді».«Наші депутати цього не знають. Коли вони отримують законопроєкти рішуче непопулярні іноді, які реформаторські, вони не мають час навіть з ними нормально ознайомитись, нормально попрацювати в колмітетах. Це не нормально. Зовсім. Налагодити цей процес, налагодити діалог з депутатами Верховної Ради», - зазначив президент.Гончарук подякував президентові, сказав, що Зеленський чітко сформулював задачі, які треба виконати. Пообіцяв, що уряд їх розгляне і незабаром виконає.Президент і прем'єр домовилися, що до 4 лютого Кабмін прозвітує у парламенті.