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Померла молода волинянка, яка боролася з рідкісною недугою

Померла молода волинянка, яка боролася з рідкісною недугою
Відійшла у вічність жителька Любомля Віта Макарук, яка майже рік боролася з рідкісною недугою.

Про це повідомляє Район.Любомль, посилаючись на волонтерку Катерину Мокренко.

28 липня Віті Макарук виповнилося 24 роки, але підступна хвороба обірвала її життя 17 січня. У жінки залишилися чоловік та маленький син.

«Все..... Немає більше з нами милої, світлої, щирої дівчинки...... Наша Віточка сьогодні стала Янголом.... В серці лише біль.... Спочивай з миром наша мила Дівчинко…» – йдеться у дописі Катерини Мокренко.

Поховання відбудеться у суботу, 18 січня, о 12:00 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Любомлі.

Нагадаємо, на весні лікарі виявили у Віти пухлину в міжлегеневій частині грудної клітки. Рідні та всі небайдужі до останнього підтримували жынку, адже препарати для лікування були дуже дорогі.

Бажаючы фінансово допомогти родині Віти Макарук, можуть переказати кошти за реквізитами: 4149 4991 2343 5990 ПриватБанк (Отримувач – Макарук Віта Анатоліївна).

ІА ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним.

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Теги: смерть, Волинь
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