Померла молода волинянка, яка боролася з рідкісною недугою
Сьогодні, 22:11
Відійшла у вічність жителька Любомля Віта Макарук, яка майже рік боролася з рідкісною недугою.
Про це повідомляє Район.Любомль, посилаючись на волонтерку Катерину Мокренко.
28 липня Віті Макарук виповнилося 24 роки, але підступна хвороба обірвала її життя 17 січня. У жінки залишилися чоловік та маленький син.
«Все..... Немає більше з нами милої, світлої, щирої дівчинки...... Наша Віточка сьогодні стала Янголом.... В серці лише біль.... Спочивай з миром наша мила Дівчинко…» – йдеться у дописі Катерини Мокренко.
Поховання відбудеться у суботу, 18 січня, о 12:00 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Любомлі.
Нагадаємо, на весні лікарі виявили у Віти пухлину в міжлегеневій частині грудної клітки. Рідні та всі небайдужі до останнього підтримували жынку, адже препарати для лікування були дуже дорогі.
Бажаючы фінансово допомогти родині Віти Макарук, можуть переказати кошти за реквізитами: 4149 4991 2343 5990 ПриватБанк (Отримувач – Макарук Віта Анатоліївна).
ІА ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним.
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Про це повідомляє Район.Любомль, посилаючись на волонтерку Катерину Мокренко.
28 липня Віті Макарук виповнилося 24 роки, але підступна хвороба обірвала її життя 17 січня. У жінки залишилися чоловік та маленький син.
«Все..... Немає більше з нами милої, світлої, щирої дівчинки...... Наша Віточка сьогодні стала Янголом.... В серці лише біль.... Спочивай з миром наша мила Дівчинко…» – йдеться у дописі Катерини Мокренко.
Поховання відбудеться у суботу, 18 січня, о 12:00 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Любомлі.
Нагадаємо, на весні лікарі виявили у Віти пухлину в міжлегеневій частині грудної клітки. Рідні та всі небайдужі до останнього підтримували жынку, адже препарати для лікування були дуже дорогі.
Бажаючы фінансово допомогти родині Віти Макарук, можуть переказати кошти за реквізитами: 4149 4991 2343 5990 ПриватБанк (Отримувач – Макарук Віта Анатоліївна).
ІА ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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