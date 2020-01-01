Померла молода волинянка, яка боролася з рідкісною недугою

Віта Макарук, яка майже рік боролася з рідкісною недугою.



Про це повідомляє Катерину Мокренко.



28 липня Віті Макарук виповнилося 24 роки, але підступна хвороба обірвала її життя 17 січня. У жінки залишилися чоловік та маленький син.



«Все..... Немає більше з нами милої, світлої, щирої дівчинки...... Наша Віточка сьогодні стала Янголом.... В серці лише біль.... Спочивай з миром наша мила Дівчинко…» – йдеться у дописі Катерини Мокренко.



Поховання відбудеться у суботу, 18 січня, о 12:00 у церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Любомлі.



Нагадаємо,



Бажаючы фінансово допомогти родині Віти Макарук, можуть переказати кошти за реквізитами: 4149 4991 2343 5990 ПриватБанк (Отримувач – Макарук Віта Анатоліївна).



ІА ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним.

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