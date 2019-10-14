У Луцьку розпочався шахово-шашковий чемпіонат. ФОТО
Сьогодні, 02:13
В обласному центрі Волині стартував відкритий чемпіонат міста Луцька з шахів та шашок, присвячений Дню Соборності України.
Змагання розпочалися 17 січня в приміщені «Біла тура» комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров`я населення “Спорт для всіх” Луцької міської ради».
за підтримки департаменту сім`ї, молоді та спорту, розпочався відкритий чемпіонат міста Луцька з шахів та шашок, присвячений Дню Соборності України.
На змагання прибули учасники з Рівного, Києва, Костополя,
Кам`янця – Подільського, Володимира-Волинського, Старої Вижівки, Ковеля та Луцька.
Змагання з шахів відбудуться за таким регламентом: швейцарська система у 9 турів з контролем часу по 1 год. + 5с. на хід кожному учаснику.
Регламент змагань з шашок: швейцарська система у 5 турів з контролем часу – 45 хв. на всю партію кожному учаснику та додатково 15 с за кожний зроблений хід.
КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» запрошує дітей, молодь і дорослих відвідувати приміщення Центру в різних мікрорайонах міста, де можна активно провести своє дозвілля в колі друзів та знайомих:
- приміщення «Біла тура» - вул. Будівельників, 11;
- приміщення «Стріла» - б-р Дружби Народів, 13а;
- приміщення «Олімпія» - пр-т. Відродження, 39;
- приміщення «Білий м’яч» - вул. Конякіна, 35;
- приміщення «Атлет» - вул. Степана Бандери, 13;
- приміщення «Юність» - пр-т. Грушевського, 12.
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Змагання розпочалися 17 січня в приміщені «Біла тура» комунального закладу «Луцький міський центр фізичного здоров`я населення “Спорт для всіх” Луцької міської ради».
за підтримки департаменту сім`ї, молоді та спорту, розпочався відкритий чемпіонат міста Луцька з шахів та шашок, присвячений Дню Соборності України.
На змагання прибули учасники з Рівного, Києва, Костополя,
Кам`янця – Подільського, Володимира-Волинського, Старої Вижівки, Ковеля та Луцька.
Змагання з шахів відбудуться за таким регламентом: швейцарська система у 9 турів з контролем часу по 1 год. + 5с. на хід кожному учаснику.
Регламент змагань з шашок: швейцарська система у 5 турів з контролем часу – 45 хв. на всю партію кожному учаснику та додатково 15 с за кожний зроблений хід.
КЗ «Луцький міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» запрошує дітей, молодь і дорослих відвідувати приміщення Центру в різних мікрорайонах міста, де можна активно провести своє дозвілля в колі друзів та знайомих:
- приміщення «Біла тура» - вул. Будівельників, 11;
- приміщення «Стріла» - б-р Дружби Народів, 13а;
- приміщення «Олімпія» - пр-т. Відродження, 39;
- приміщення «Білий м’яч» - вул. Конякіна, 35;
- приміщення «Атлет» - вул. Степана Бандери, 13;
- приміщення «Юність» - пр-т. Грушевського, 12.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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