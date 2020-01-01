вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Помер найменший у світі чоловік

Помер найменший у світі чоловік
Помер уродженець Непалу – Хагендра Тапа Магар, який був визнаний найменшою у світі людиною, яка мала здатність пересуватися самостійно.

Його зріст становив 67,08 см, - пише Zik.

Чоловік помер на 28-му році життя.

"За словами друзів, Хагендра останнім часом боровся з проблемами з серцем, астмою і пневмонією. Він був поміщений в лікарню Manipal в Непалі в четвер 16 січня і помер о 15:00 за місцевим часом в п’ятницю", – йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, найстаріша людина у світі японка Кане Танака у неділю, 5 січня, відсвяткувала 117-річчя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Хагендра Тапа Магар, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кому не можна у воду та як підготуватися: поради луцького лікаря, що 30 років пірнає на Водохреще
Шахраї створили фейкову сторінку волинського капелана і просять гроші для атовців
У Луцьку відкрили першу кав’ярню, де працюють «сонячні» хлопці. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Дніпрі загорілася маршрутка з пасажирами
Сьогодні, 01:09
Помер найменший у світі чоловік
Сьогодні, 00:21
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Український клуб вигнав футболіста, який хизувався світлинами з Росії. ФОТО
17 січень, 23:34
Юні волинські біатлоністи тренуються на Львівщині. ВІДЕО
17 січень, 22:59
Схожі новини
Померла молода волинянка, яка боролася з рідкісною недугою Померла молода волинянка, яка боролася з рідкісною недугою
17 січень, 22:11
Від грипу в Україні померли вже 7 людей Від грипу в Україні померли вже 7 людей
17 січень, 18:28
На Волині у пожежі загинув 58-річний чоловік На Волині у пожежі загинув 58-річний чоловік
17 січень, 11:26
На Донбасі під час обстрілів загинув військовий На Донбасі під час обстрілів загинув військовий
16 січень, 21:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Дніпрі загорілася маршрутка з пасажирами
Сьогодні, 01:09
 0
Помер найменший у світі чоловік
Сьогодні, 00:21
 0
18 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Український клуб вигнав футболіста, який хизувався світлинами з Росії. ФОТО
17 січень, 23:34
 0
Юні волинські біатлоністи тренуються на Львівщині. ВІДЕО
17 січень, 22:59
 0
Медіа
відео
1/8