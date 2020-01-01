Помер найменший у світі чоловік
Сьогодні, 00:21
Помер уродженець Непалу – Хагендра Тапа Магар, який був визнаний найменшою у світі людиною, яка мала здатність пересуватися самостійно.
Його зріст становив 67,08 см, - пише Zik.
Чоловік помер на 28-му році життя.
"За словами друзів, Хагендра останнім часом боровся з проблемами з серцем, астмою і пневмонією. Він був поміщений в лікарню Manipal в Непалі в четвер 16 січня і помер о 15:00 за місцевим часом в п’ятницю", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, найстаріша людина у світі японка Кане Танака у неділю, 5 січня, відсвяткувала 117-річчя.
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Його зріст становив 67,08 см, - пише Zik.
Чоловік помер на 28-му році життя.
"За словами друзів, Хагендра останнім часом боровся з проблемами з серцем, астмою і пневмонією. Він був поміщений в лікарню Manipal в Непалі в четвер 16 січня і помер о 15:00 за місцевим часом в п’ятницю", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, найстаріша людина у світі японка Кане Танака у неділю, 5 січня, відсвяткувала 117-річчя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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