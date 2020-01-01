Помер найменший у світі чоловік

Помер уродженець Непалу –, який був визнаний найменшою у світі людиною, яка мала здатність пересуватися самостійно.Його зріст становив 67,08 см, - пише Zik.Чоловік помер на 28-му році життя."За словами друзів, Хагендра останнім часом боровся з проблемами з серцем, астмою і пневмонією. Він був поміщений в лікарню Manipal в Непалі в четвер 16 січня і помер о 15:00 за місцевим часом в п’ятницю", – йдеться в повідомленні.Нагадаємо, найстаріша людина у світі японка Кане Танака у неділю, 5 січня, відсвяткувала 117-річчя.