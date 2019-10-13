У Дніпрі загорілася маршрутка з пасажирами
Сьогодні, 01:09
У Дніпрі загорілося маршрутне таксі, яке перевозило пасажирів.
Про це Інформатору повідомили у пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.
Як зазначається, 17 січня, автобус, який рухався за маршрутом №95, загорівся під час з'їзду з Кайдацького мосту.
Водію вдалося самотужки загасити вогонь ще до приїзду рятувальників. На момент інциденту в транспортному засобі перебували пасажири.
За попередньою інформацією, під час інциденту ніхто не постраждав, а пасажири пересіли на інший транспорт. Наразі про причини аварійної ситуації не повідомляється.
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Про це Інформатору повідомили у пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.
Як зазначається, 17 січня, автобус, який рухався за маршрутом №95, загорівся під час з'їзду з Кайдацького мосту.
Водію вдалося самотужки загасити вогонь ще до приїзду рятувальників. На момент інциденту в транспортному засобі перебували пасажири.
За попередньою інформацією, під час інциденту ніхто не постраждав, а пасажири пересіли на інший транспорт. Наразі про причини аварійної ситуації не повідомляється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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