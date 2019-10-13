У Дніпрі загорілася маршрутка з пасажирами

У Дніпрі загорілося маршрутне таксі, яке перевозило пасажирів.Про це Інформатору повідомили у пресслужбі ДСНС в Дніпропетровській області.Як зазначається, 17 січня, автобус, який рухався за маршрутом №95, загорівся під час з'їзду з Кайдацького мосту.Водію вдалося самотужки загасити вогонь ще до приїзду рятувальників. На момент інциденту в транспортному засобі перебували пасажири.За попередньою інформацією, під час інциденту ніхто не постраждав, а пасажири пересіли на інший транспорт. Наразі про причини аварійної ситуації не повідомляється.