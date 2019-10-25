Дозвіл на проживання в Польщі отримали понад 200 тисяч українців

Станом на початок 2019 року майже 423 тисяч іноземців мали дозвіл на тимчасове чи постійне проживання в Польщі, що на понад 50 тисяч більше, ніж рік тому.Найбільше дозволів упродовж року (понад 35 тисяч) отримали громадяни України, кількість яких зросла до майже 215 тисяч, - пише Укрінформ.“З 423 тис. іноземців, які 1 січня 2020 року мали дійсні документи на проживання в Польщі, найбільше було громадян України (214,7 тис.), Білорусі (25,6 тис.), Німеччини (21,3 тис.), Росії (12,5 тис.), В’єтнаму (12,1 тис.)”,- зазначив речник Управління з питань іноземців ПольщіЗа його словами, впродовж року найбільше дозволів на проживання в Польщі отримали українці (35,6 тис.), білоруси (5,5 тис.) і громадяни Грузії (2,7 тис.), Індії та Молдови – по 1,1 тис.Як повідомили в Управлінні з питань іноземців РП, цікавим є факт, що упродовж року на 120% (до 1,4 тис.) зросла кількість британців, які отримали дозвіл на проживання в РП. Це пов’язано з непевністю щодо умов виходу Великої Британії з ЄС.Зазначається, що упродовж 2018 року майже 40 тис. іноземців отримали дозволи на тимчасове проживання в Польщі (до трьох років) і близько 10 тис. – на постійне проживання (5-10 років).Станом на сьогодні, 59% іноземців, які мають дозвіл на проживання в Польщі, перебувають у віковій групі 20-39 років, 26% - 40-59 років, 12% іноземців мають менше 20 років.Найпопулярнішими місцями для проживання іноземців в Польщі є Мазовецьке воєводство (адміністративний центр у Варшаві) – 117 тис., Малопольське (Краків) – 45 тис., Нижньосілезьке (Вроцлав) – 34 тис. та Великопольське (Познань) - 33,5 тис.