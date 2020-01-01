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В Тернополі іноземна студентка покінчила з життям через відрахування з медуніверситету

В Тернополі іноземна студентка покінчила з життям через відрахування з медуніверситету
У Тернополі померла студентка з Нігерії, випивши невідому отруту через проблеми з навчанням.

Як повідомили в секторі комунікацій Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, тіло невідомої молодої темношкірої дівчини на вулиці Тролейбусній виявив учора місцевий житель, - пише УНІАН.

«Дівчину без свідомості та в стані клінічної смерті госпіталізували до медзакладу, проте врятувати її не вдалося», - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, померла – громадянка Нігерії, 1995 р. н., студентка Тернопільського медичного університету.

«У день нещастя вона прийшла до подруг схвильована через проблеми з навчанням і розповіла, що не знає, як про це повідомити батькам. Тіло дівчини виявили біля будинку одногрупниць, а в їхній квартирі – прощальну записку», - зазначили у поліції.

За однією з версій, потерпіла випила невідому отруту. Остаточна причина смерті буде відома після розтину. Даний факт внесений в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ.

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Теги: ТДМУ, Тернопіль, трагедія
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