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На пробне ЗНО зареєструвалося понад 65 тисяч учасників

На пробне ЗНО зареєструвалося понад 65 тисяч учасників
За тиждень перед завершенням терміну реєстрації для участі в пробному ЗНО, вже є понад 65 тисяч зареєстрованих.

За даними регіональних центрів оцінювання якості освіти, станом на 17 січня 2020 року сформовано 261 469 заявок на участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, - повідомляює УЦОЯО.

Для складання тесту з української мови і літератури подано 135 862 заявки, математики – 45 398 , історії України – 28 071, англійської мови – 32 580.

Процес реєстрації завершили (здійснили оплату послуг із проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання) 65 890 осіб. Більшість осіб (48 816) виявили бажання складати пробне тестування із двох навчальних предметів.

Нагадуємо, реєстрація вважається завершеною після здійснення оплати на основі зразка(ів) квитанції(ій) для оплати пробного ЗНО.

Детальну інформацію щодо порядку реєстрації розміщено на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти, на території обслуговування якого особа бажає проходити пробне зовнішнє незалежне оцінювання.

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Теги: ЗНО, освіта
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