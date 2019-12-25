Польща вимагає посилити санкції проти Росії за «вибори» в Криму





Про це повідомляє "Польське радіо" з посиланням на кореспондентку в Брюсселі Беату Пломецьку, - пише



"Згоди країн ЄС у цьому питанні минулого року не введено в дію через спротив Кіпру. Польща, яку підтримує кільканадцять країн, намагається побороти застій", - пише видання.



Так, після "виборів" Польща пропонувала внести сім відповідальних за їх проведення осіб до санкційного списку ЄС із забороною в’їзду та замороженням активів у Європі. Країни ЄС погодилися, але під час технічного процесу імплементації Кіпр заявив про застереження, хоча, за даними Пломецької, без конкретного обґрунтування.



"Багато дипломатів пов’язувало спротив Кіпру із зусиллями цієї країни встановити санкції проти осіб, відповідальних за турецькі буріння в кіпрських територіальних водах. А через те, що частина країн ЄС ставилася до цього неохоче, Кіпр не погодився ввести в дію рішення про санкції", - пише "Польське радіо".



За даними видання, наразі Польща намагається розділити ці два питання, щоб обмеження ЄС за незаконні вибори в Криму набули чинності якнайшвидше.

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