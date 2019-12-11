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В Україні можуть ввести нові стандарти для автономерів

В Україні можуть ввести нові стандарти для автономерів
Уряд готує чергове нововведення для українських автомобілістів.

Найближчим часом Кабінет міністрів розгляне зміни до ДСТУ автомобільних номерів, - пише Канал24.

Після набрання рішенням чинності всім власникам транспортних засобів протягом наступних п'яти років доведеться змінити номери відповідно до нових вимог. А в зв'язку з можливим прийняттям поправок до Закону України "Про дорожній рух", ціна номерів ризикує вирости вдвічі, а значить, введення нових стандартів значно вдарить по кишенях автомобілістів.

"Компаніям, які зараз займаються виготовленням номерів, доведеться переналагоджувати свою обладнання, змінювати постачальників заготовок і вимоги до продукції, – говорить юрист Артем Горсунскій. – Все це потребує і часу, і фінансових вкладень. І, природно, позначиться на кінцевій вартості номерів. При цьому неясно, чому існуючі стандарти, які відповідають прийнятим в ЄС нормам, погані? І якщо власники авто з рівнем достатку вище середнього не сильно відчують цінові коливання, то що робити тим, у кого місячний дохід нижче? Приклади так називаємо евроблях показують, що проблеми в такому разі неминучі".

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Теги: авто, Україна
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