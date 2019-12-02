Обміління Шацьких озер: назвали причини та варіанти вирішення проблеми

У селищі Шацьк відбулося засідання робочої групи щодо вивчення проблеми обміління Шацького поозер’я.Про це інформує Шацька районна рада у facebook.Так, відповідно до висновків науковців Інституту водних проблем і меліорації НААН України найбільш вагомим чинником негативного впливу є зміни клімату. Посилює негативний вплив змін клімату на обміління групи Шацьких озер також неефективне функціонування наявного фонду меліоративних систем.Неефективність функціонування меліоративних систем обумовлена декількома причинами, головними з яких є конструктивна недосконалість (неможливість реалізації функції подвійного регулювання) та незадовільний технічний стан через зношеність і низький рівень експлуатації. За інформацією, Шацького національного природного парку рівні падіння озер Люцимер та Чорне значно відрізняються від показників озера Світязь. Науковці стверджують, що така різниця через те, що в Світязі вільний водопотік, тоді як Люцимер чи Чорне мають робочі водостримуючі та водопереливні споруди.- Сьогодні Київ готовий допомогти нам фінансово, - каже в.о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Волинській області, - але нам необхідно конкретно знати, для чого і скільки грошей потрібно. А щоб проводити роботи, необхідні попередньо розробити кошториси, провести державні експертизи.В процесі обговорення виявилося, що обстеження водної системи Шацького району, що були проведені раніше, стосувалися лише окремих водних об’єктів, тож не можуть показати повну картину її функціонування. Як зазначилося, меліоративна система створювалася ще за радянських часів. Після розпаювання земель, канали були передані на баланси управлінь водного господарства та сільських (селищної) рад. Варто зазначити, що не всі місцеві ради мають фінансові ресурси для належного утримання водних об’єктів. Є й інша проблема – немаленька кількість охочих нажитися на зрізаному з гідроспоруд металі.Голова Шацької районної радизазначив, що потрібне комплексне обстеження. Голова районної ради запропонував залучити проектну організацію, яка б здійснила комплексне обстеження водного господарства району, актуалізувала карти з нанесенням меліоративної мережі та напрями руху води, з внесенням даних в електронну систему. На проведення інвентаризації погоджуються і керівники водного управління, адже функціонування деяких гідроспоруд матиме вплив на поруч розташовані поля, де можливо ведеться господарська діяльність. На сьогодні в Україні є компанії, які займаються обстеженнями, дослідженнями та документаціями водних об’єктів.Тож на засіданні прийняли рішення управлінню екології та природних ОДА ресурсів підготувати проект доручення голови Волинської ОДА щодо утворення інвентаризаційної комісії для визначення вартості ремонтних робіт на міжгосподарській та внутрішньогосподарській меліоративної мережі Копаївської осушувальної системи Шацького району та проведення відновлення реперів, які були побудовані в Шацьких озерах для моніторингу рівневого режиму. Відповідно до протоколу засідання, вже до 15 лютого комісія повинна надати результати інвентаризації та пропозиції щодо проведення ремонтних робіт.Після засідання присутні виїхали на місце, аби оглянути гідротехнічні споруди та визначити пріоритетні роботи, необхідні для підвищення рівня води в озерах Шацького району.