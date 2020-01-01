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Святвечір напередодні Водохреща: що можна і не можна робити в цей день

Святвечір напередодні Водохреща: що можна і не можна робити в цей день
Сьогодні, 18 січня, у православному світі християни відзначають Святвечір, в народі також відомий як Голодна кутя.

Про це повідомляє Радіо Максимум.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За церковним календарем віряни сьогодні відзначають Водохресний Святвечір за день до свята Богоявлення, в народі також відомий як Голодна кутя. У цей день проводяться головні приготування до Хрещення.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 18 січня, іменини відзначають власники таких імен: Григорій, Роман, Аполлінарій, Феона, Поліна, Михайло, Хома.

Що можна робити в Святвечір
1. Перед початком Святвечора треба прибрати в будинку, оскільки дім має бути чистим та прибраним до Водохреща.

2. Напередодні Водохреща рекомендується вмитися снігом, бо вважається, що він допоможе позбутися від тяжких недуг.

3. Після Святої вечері прийнято усім пробачити та помиритись з тими, з кими ви посварені, щоб зустріти наступний день – Хрещення Господнє з чистими помислами.

4. Проведіть цей вечір зі своїми близькими

Що не можна робити в Святвечір
1. Цього дня не можна влаштовувати гучні гуляння, бенкети та всіляко розважатись.

2. Не рекомендується вживати спиртні напої та переїдати, не дарма ж свято називають "Голодною кутею", перед вечерею варто дотримуватись посту, аби очистити свій розум та душу.

3. Щоб не провести увесь рік в сльозах, не плачте на Святвечір.

4. Напередодні Водохреща не можна нічого прати, адже це може осквернити воду.

5. Надвечір Хрещення забороняються будь-які сварки, бо це дуже важливе релігійне свято, яке має пройти у молитві.




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Теги: свято, традиції
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