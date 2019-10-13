Святковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ФОТО
Сьогодні, 20:41
Показали, який вигляд має святковий вечірній Луцьк з висоти.
Світлини опублікували у спільноті Vysoko.ua у facebook.
Зйомки проводили у січні 2020 року. Луцьк - у світлі мільйонів вогнів.
На фотографіях можна побачити Центральний універмаг міста Луцька, РЦ «Промінь», департамент муніципальної варти Луцької міської ради, Волинський академічний обласний театр ляльок і головні луцькі ялинки.
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Світлини опублікували у спільноті Vysoko.ua у facebook.
Зйомки проводили у січні 2020 року. Луцьк - у світлі мільйонів вогнів.
На фотографіях можна побачити Центральний універмаг міста Луцька, РЦ «Промінь», департамент муніципальної варти Луцької міської ради, Волинський академічний обласний театр ляльок і головні луцькі ялинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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