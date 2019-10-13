Святковий Луцьк з висоти пташиного польоту. ФОТО





Світлини опублікували у спільноті Vysoko.ua у facebook.



Зйомки проводили у січні 2020 року. Луцьк - у світлі мільйонів вогнів.



На фотографіях можна побачити Центральний універмаг міста Луцька, РЦ «Промінь», департамент муніципальної варти Луцької міської ради, Волинський академічний обласний театр ляльок і головні луцькі ялинки.



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